Magda Schejbal i Grzegorz Damięcki: Wreszcie mają siebie dla siebie!

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-10-31 5:08

Grzegorz Damięcki (57 l.) 9. października rozwiódł się z żoną Dominiką po 34 latach małżeństwa. Aktor od dawna sprawiał wrażenie, że myślami i sercem jest już gdzieś indziej. Wiele razy paparazzi przyłapali go na spacerach z Magdą Schejbal (45 l.), ale teraz - gdy wreszcie jest wolny - już nie kryje uczuć! Popatrzcie tylko na te czułości.

Magda Schejbal i Grzegorz Damięcki wreszcie razem

Pierwsze plotki o dużej zażyłości aktorskiej pary wypłynęły się już 3 lata temu. Media obiegły wtedy zdjęcia z pocałunku Magdaleny Schejbal i Grzegorza Damięckiego. Nie było wiadomo do końca o co chodzi - pojawiły się nawet sugestie, że być może ćwiczyli do roli? W końcu aktor był od ponad 30 lat żonaty i wychowywał w związku troje dzieci.

Później jednak para coraz częściej była widywana na mieście. Okazało się, że łączy ich o wiele więcej niż przelotny flirt. Damięcki w końcu sfinalizował rozwód i na nowych zdjęciach widać, że odetchnął z ulgą. Jakiś czas temu nasz reporter spotkał ich w kawiarni, gdzie nie szczędzili sobie czułości i omawiali prywatne sprawy, takie jak odbieranie dzieci aktora ze szkoły. To było dosłownie dzień po rozwodzie 

Grzegorz Damięcki i Magdalena Schejbal na randce

On i Magda Schejbal nie muszą już kryć swojej miłości! Fotograf kilka dni po rozwodzie ponownie zauważył ich na mieście, gdy przytulali się w kawiarni, następnie wyszli i obdarzyli pocałunkiem, który nie pozostawia już żadnych złudzeń. Oto nowa para w show-biznesie! Według świadka - nie mogli od siebie oderwać rąk. Schejbal nawet głaskała Damięckiego po głowie przy stoliku.

Z naszych ustaleń wynika, że Grzegorz Damięcki wciąż układa swoje sprawy z żoną i z dziećmi, ale Magda bardzo go wspiera i pomaga przy pociechach, tak, by wszyscy byli możliwie najbardziej zadowoleni. - Najważniejsze, że już straciła status "kochanki" - mówi nam osoba z otoczenia.

Magdalena Schejbal i Grzegorz Damięcki wreszcie mają siebie dla siebie
