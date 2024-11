Vanessa Aleksander nie ma w domu miejsca na kryształową kulę. Zdradziła, co zrobi z wygraną

Co wydarzy się w programie?

Vanessa Aleksander to polska aktorka znana z takich produkcji jak „Wojenne dziewczyny” czy „Rojst” czy "Sala samobójców. Hejter". W tym roku artystka zyskała dodatkowe uznanie i ogromna rozpoznawalność dzięki zwycięstwu w 15. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Wraz ze swoim tanecznym partnerem, Michałem Bartkiewiczem, pokonała rywali - Macieja Zakościelnego i Julie Żugaj - w finałowym odcinku, zdobywając najwyższą liczbę punktów zarówno od jury, jak i widzów.

Droga do zwycięstwa w "Tańcu z Gwiazdami"

W programie Vanessa była początkowo uważana za mniej znaną uczestniczkę w porównaniu z rywalami, takimi jak Maciej Zakościelny czy Julia Żugaj. Jednak dzięki swojej determinacji, talentowi i intensywnym treningom szybko zdobyła sympatię widzów oraz uznanie jury, w tym wymagającej Iwony Pavlović. W finale para Aleksander-Bartkiewicz zaprezentowała trzy tańce, które zachwyciły zarówno techniką, jak i emocjonalnością wykonania.

Vanessa Aleksander podkreśliła w mediach społecznościowych, że zwycięstwo było dla niej nie tylko efektem ciężkiej pracy, ale także ogromnym wyzwaniem emocjonalnym. Po finale podziękowała fanom za wsparcie i zdradziła, że program stał się dla niej nie tylko okazją do rozwoju tanecznego, ale również wyjątkowym doświadczeniem osobistym. Jak zauważają komentatorzy, triumf Aleksander to dowód, że w tym sezonie doceniono przede wszystkim jakość tanecznych występów, a nie popularność uczestników.

Vanessa Aleksander wygrała kryształową kulę i 100 tys. złotych. Co zrobi z pieniędzmi?

Vanessa Aleksander w rozmowie z Pomponikiem wyznała, że nie cala kwota wygranej trafi na jej konto. Od wygranej potrącony zostanie podatek - 10 procent. Część wygranej chce także przekazać swojemu agentowi. A co zrobi z resztą? Gwiazda przyznała, że chciałaby zainwestować w nieco większe mieszkanie. Obecnie mieszka w ciasnej kawalerce, w której nie ma nawet półki na kryształową kulę. Statuetkę trzyma na kuchennym blacie.

Jeszcze się nad tym dobrze nie zastanowiłam, ale bardzo mi się marzy zainwestowanie w troszkę większe mieszkanie, w którym będzie trochę więcej półek, a nie tylko blat kuchenny

- wyznała w rozmowie z serwisem.

