Vincent Helbig w "Europa da się lubić - nowe pokolenie". Kim jest reprezentant Niemiec?

Gwiazda internetu i reprezentant Niemiec. Kim jest Vincent Helbig?

W odświeżonym formacie „Europa da się lubić - nowe pokolenie”, do którego w roli prowadzącej dołączyła Katarzyna Zielińska, Vincent Helbig występuje jako charyzmatyczny reprezentant naszego zachodniego sąsiada. Dzieli się z widzami swoimi bystrymi przemyśleniami na temat różnic kulturowych, wnosząc do dyskusji ogromną dawkę humoru i świeże spojrzenie. Jego obecność w programie to strzał w dziesiątkę, ponieważ Helbig od dłuższego czasu bardzo aktywnie zajmuje się budowaniem polsko-niemieckich mostów.

W sieci Vincent jest doskonale znany jako „Wasz Niemiec”. Jego prężnie rozwijający się profil na Instagramie zgromadził już kilkadziesiąt tysięcy obserwujących, którzy cenią go za szczerość i niezwykły dystans do siebie. W swoich materiałach wideo w przystępny i lekki sposób opowiada o realiach życia w Polsce z perspektywy obcokrajowca, udowadniając, że pod wieloma względami nasza rzeczywistość – jak chociażby przyjazne przepisy dotyczące dni opieki nad chorym dzieckiem – potrafi mocno i pozytywnie zaskoczyć.

Od niemieckiego policjanta do szczęśliwego mieszkańca Podkarpacia

Historia miłości Vincenta do Polski jest niezwykle barwna i pełna nieoczywistych zwrotów akcji. Mężczyzna pochodzi z okolic Lipska w Saksonii, a tuż po zdaniu matury służył w szeregach niemieckiej policji. Jego uporządkowane życie zmieniło się o sto osiemdziesiąt stopni w 2016 roku, gdy przyjechał do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę. Z miłości zrezygnował z policyjnego munduru, rozpoczął studia w Polsce, a dziś wspólnie z ukochaną buduje swoje życie na urokliwej podkarpackiej wsi.

Decyzja o zapuszczeniu korzeni nad Wisłą płynęła również z chęci zgłębienia własnego pochodzenia. Dziadkowie Helbiga wywodzili się z Dolnego Śląska oraz Warmii. Zafascynowany ich opowieściami, Vincent postanowił podróżować śladami przodków. Ogromna gościnność, z jaką spotkał się podczas odwiedzin w dawnych, rodzinnych miejscowościach, na zawsze wymazała z jego głowy wcześniejsze stereotypy o Polsce. Zdeterminowany postanowił perfekcyjnie opanować nasz język, by jeszcze lepiej zrozumieć tutejszą kulturę.

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Literacki debiut i piękna telewizyjna misja

Dzisiaj Vincent Helbig nie tylko z sukcesem asymiluje się w nowym środowisku, ale też pisze własną kartę w historii polsko-niemieckich relacji. O swojej drodze, osobistej transformacji i miłości do nowej ojczyzny opowiedział w wydanej książce. Publikacja stała się dowodem na to, że pomimo bolesnych zaszłości historycznych, młode pokolenie potrafi patrzeć w przyszłość i budować dialog oparty na otwartości i obopólnym szacunku.

Udział Vincenta w telewizyjnym show jest naturalnym przedłużeniem jego działalności. Przed kamerami czuje się swobodnie, a jego celne riposty i naturalna sympatia do Polaków zjednują mu rzesze widzów. Udowadnia, że można z przymrużeniem oka rozmawiać o narodowych przywarach, nie tracąc przy tym szacunku do współrozmówców.

Gdzie i kiedy oglądać program Europa da się lubić - nowe pokolenie z udziałem Vincenta?

Kultowy format telewizyjny wraca na ekrany w nieco zmodernizowanej formie. Nowa odsłona, wzbogacona o elementy teleturnieju, pozwala uczestnikom nie tylko na wymianę barwnych anegdot o swoich ojczyznach, ale także na sprawdzenie wiedzy i refleksu w emocjonujących rundach, prowadzących do wielkiego finału. To wspaniała okazja, by przy salwach śmiechu i muzyce na żywo przyjrzeć się temu, jacy tak naprawdę jesteśmy na tle innych europejskich nacji.

Aby na bieżąco kibicować reprezentantowi Niemiec oraz innym uczestnikom show, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorami w weekendowe popołudnia. Program „Europa da się lubić - nowe pokolenie” z udziałem Vincenta Helbiga można oglądać na kanale TVP2, w każdą niedzielę o 16:10. To doskonała pozycja dla każdego, kto szuka w telewizji inteligentnej rozrywki na najwyższym poziomie.