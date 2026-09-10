Nie żyje młodziutki polski raper. 26-latek spocznie w Poznaniu

W ostatnich miesiącach musieliśmy pożegnać wielu znanych artystów, którzy odeszli przedwcześnie. Wieczorem 9 września w mediach pojawiła się kolejna tragiczna wiadomość – potwierdzono śmierć młodego, polskiego rapera. Wiktor J., występujący pod pseudonimem Salvador, zostanie pochowany w mieście, z którym był blisko związany - Poznaniu.

Nie żyje Salvador. Polski raper odszedł w wieku 26 lat

Tragiczna informacja o śmierci 26-latka została przekazana przez profil poznanskirap.com, będący najstarszym polskim portalem skupionym na muzyce rap. Wiktor J., tworzący jako Salvador, zdobył ogromną popularność pod koniec 2019 roku dzięki hitowi „YABADABADOO”. Utwór ten odnotował na YouTube łącznie ponad 20 milionów wyświetleń, a pod teledyskiem roi się już od pożegnalnych wpisów zasmuconych słuchaczy.

W 2021 roku artysta nawiązał współpracę z prestiżową wytwórnią Def Jam Recordings Poland, będącą odnogą Universal Music Polska. W kolejnych latach wypuścił szereg singli, w których nie brakowało wyrazistego humoru i bezkompromisowych tekstów. Wiktor był powszechnie uznawany za jednego z pionierów nurtu patotrap w naszym kraju, zyskując rozgłos wśród osób szukających nieszablonowych, wręcz kontrowersyjnych brzmień. Salvador przez całe życie był silnie związany ze stolicą Wielkopolski. Przyczyny jego śmierci nie zostały ujawnione.

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Pogrzeb odbędzie się Poznaniu

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na piątek, 11 września. Ceremonia pożegnalna rozpocznie się przed południem na cmentarzu miłostowskim w Poznaniu.

- Wiktor był ukochanym synem i bratem. Jego pogrzeb odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 10:00 na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu. Uroczystości rozpoczną się przy wejściu od strony ulicy Warszawskiej - czytamy we wpisie na instagramowym profilu poznanskirap.

Rodzinie i bliskim Wiktora „Salvadora” przekazujemy najszczersze kondolencje.

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