W dramatycznym wypadku samochodowym zginął znany DJ. Osierocił dziecko. Co za tragedia

Do tego tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek, 11 stycznia, około 9 rano w Odolanowie w powiecie ostrowskim. W wyniku zdarzenia 3 samochodów, którymi łącznie podróżowało 6 osób, śmierć na miejscu poniósł znany wielkopolski didżej. Pięć rannych osób, przewieziono do szpitala. Jak potwierdziła mł. asp. Ewa Golińska-Jurasz, zastępca oficera prasowego ostrowskiej policji, jedna z nich zmarła w szpitalu.

Kim był DJ Iroon?

DJ Iroon to postać dobrze znana wielkopolskim klubowiczom. Przez wiele lat rezydował w lokalnym klubie Magnes, wcześniej współpracował także z Seven Heaven w Legnicy i Heaven w Lesznie. Miał 28 lat, osierocił dziecko. Wg nieoficjalnych doniesień, samochód marki Audii, którym podróżował didżej wyprzedzał z dużą prędkością kilka innych pojazdów. Doszło do kontaktu z jednym z nich, a następnie do zderzenia z samochodem nadjeżdżającym z naprzeciwka. Z komentarzy zamieszczonych na portalu X wynika, że to Radosłw Ibron miał prowadzić Audi.