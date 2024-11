W Dzień Zaduszny pochwaliła się pięknie udekorowaną choinką. Są nawet prezenty. Internauci: „Bez sensu”

"Taniec z gwiazdami". Pavlović wspomina Wodeckiego: "Na myśl o Zbyszku to aż oczy się robią czerwone"

Magdalena Mielcarz, polska modelka, aktorka i prezenterka telewizyjna, zawsze przyciągała uwagę widzów swoją urodą i wszechstronnością, z powodzeniem łącząc karierę w Polsce i za granicą. Polskiej publiczności najlepiej znana jest z filmu "Quo Vadis" oraz z udziału w programie "The Voice of Poland", gdzie pełniła rolę prowadzącej. Potem na wiele lat zniknęła z oczu Polskim fanom, by rozwijać karierę za oceanem. Chodziła po wybiegach całego świata, rozwijała także karierę muzyczną.

Magdalena Mielcarz zmieniła wizerunek

Przed pięciu laty Magdalena Mielcarz zaskoczyła fanów metamorfozą swojego wizerunku. Celebrytka przyjęła artystyczny pseudonim Lvma Black, pod którym zaczęła publikować swoje utwory i pracować jako producentka muzyczna. Na Instagramie, gdzie występuje pod tą nazwą, obserwuje ją ponad 88 tysięcy osób. Mielcarz dzieli się tam kulisami swojej pracy i wydarzeń branżowych, a czasami również fragmentami życia prywatnego.

Magdalena Mielcarz ubrała choinkę w Dzień Zaduszny. Internauci nie kryją zdziwienia

Ostatnio mocno zaskoczyła fanów. Gdy w Polsce wciąż jeszcze trwała dyskusja zwolenników i przeciwników obchodzenia Halloween, Magda już poczuła święta. Pokazała na Instagramie pięknie udekorowaną choinkę, która stanęła e jej domu w Dzień Zaduszny.

Zawsze czekam, aż Halloween się skończy, żeby wreszcie zacząć Święta Bożego Narodzenia! Gdyby nie Halloween, pewnie ubrałabym choinkę w lipcu… Czy ktoś jeszcze czuje to samo?

Obserwujący mieli bardzo różne zdania. Ktoś zapytał, czy to nie prima aprylis, ktoś inny stwierdził, że to świetny pomysł. Wielu jednak uznało, że to zdecydowanie za wcześnie na świąteczne klimaty.

Chyba jednak trochę za wcześnie…wygląda to groteskowo. Dzisiaj Zaduszki. Raczej modlimy się za tych, co odeszli, a nie wieszamy bombki… świat staje na głowie. Piękna choinka, klimatyczna… ale czy to nie za wcześnie? Czy za miesiąc wciąż będzie czuć pani magię świąt?

- czytamy pod postem. Jak sądzicie, to już czas na świąteczne dekoracje?

Magdalena Mielcarz oczarowała widzów jako Ligia w Quo Vadis. Przez lata bardzo się zmieniła!