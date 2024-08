W kilka tygodni po ślubie Aleks Mackiewicz ujawnił weselną wpadkę. Goście mieli niezłe widoki

Aleksander Mackiewicz i Magdalena Zych pobrali 21 czerwca b.r., po 13 latach związku. Huczne wesele odbyło się w plenerze, wśród morza białych kwiatów. Państwo młodzi na uroczystości przyjechali czerwonym kabrioletem, wywołując wśród zaproszonych nutkę zazdrości. Prezentowali się znakomicie - on w klasycznym, czarnym garniturze, ona zaś w bardzo stylowej, białej sukni z rozkloszowanym dołem i odkrytymi ramionami.

Aleks Mackiewicz zdradza, że zaliczył wpadkę podczas pierwszego tańca

Choć, jak opowiadali, ze względów logistycznych przełożyli wesele o kilka miesięcy, to nie zdążyli przygotować choreografii do pierwszego tańca. Już podczas trwania tanecznego show Aleks Mackiewicz zapowiadał, że wykorzysta swoje umiejętności. "W czerwcu biorę ślub z moją partnerką, Magdą i dzięki programowi będę miał darmowy kurs tańca. Ogarniemy pierwszy pokazowy występ na weselu"- ekscytował się aktor. Czas do wesela minął jednak bardzo szybko i ostatecznie trzeba było iść na żywioł. Okazało się, że zdążyła im się zabawna wpadka. Aktor nadepnął na suknię żony, prezentując niechcący gościom jej wdzięki w całej okazałości.

- Nie zdążyliśmy ułożyć sobie choreografii do naszego pierwszego tańca. Nie było na to czasu. Poszliśmy na spontan i poprowadziłem moją żonę w rytm piosenki "Love and Understandig" Cher, która nam się dobrze kojarzy. Tak się roztańczyliśmy, że nadepnąłem sukienkę Magdy i wyskoczyła jej jedna pierś. Będziemy mieli co wspominać — opowiadał potem w rozmowie z portalem zlotascena.pl. Brawo za dystans i poczucie humoru.

Aleks Mackiewicz w "Tańcu z gwiazdami"

Mackiewicz i partnerująca mu Izabela Skierska przeszli przez "Taniec z gwiazdami" w znakomitym stylu. Para od początku budziła duże zainteresowanie widzów, gdyż aktor na parkiecie radził sobie wyśmienicie. Po pierwszych odcinkach padały nawet sugestie, że ma wcześniejsze doświadczenie taneczne. Mackiewicz z odcinka na odcinek pokazywał skalę swojego talentu. Ogromne kontrowersje wywołał fakt, że odpadł z programu, przegrywając z parą Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel.

Taniec z Gwiazdam - Aleksy Mackiewicz o aferze