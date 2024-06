Kolejny ślub w polskim show-biznesie. Suknia panny młodej zachwyca!

alekal 14:11

Aleks Mackiewicz niedawno rywalizował o Kryształową Kulę. Chociaż nie doszedł do finału, to na zdecydowanie lepsze powody do świętowania. Aktor poślubił właśnie swoją wieloletnią ukochaną - Magdalenę Zych. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.