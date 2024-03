W "Milionerach" padła główna wygrana! Warszawiak został 6 zwycięzcą w historii!

Główna wygrana w "Milionerach"!

A to niespodzianka! Mateusz Żaboklicki z Warszawy właśnie przytulił w TVN okrągły milion złotych! Uczestnik "Milionerów" poprawnie odpowiedział Hubertowi Urbańskiemu na pytanie dotyczące... świata zwierząt.

Mateusz Żaboklicki jest szóstym w historii Polski uczestnikiem, któremu udało się zdobyć główną nagrodę w programie. Przed nim dokonali tego: Krzysztof Wójcik w 2010 roku, Maria Romanek w 2018 roku, Katarzyna Kant-Wysocka w 2019 roku, Jacek Iwaszko w 1 2021 roku i weteran polskich teleturniejów, Tomasz Orzechowski w 1253. odcinku z 19 września 2022 roku.

Mateusz z Warszawy swoje pierwsze koło ratunkowe, a była to pomoc publiczności, wykorzystał przy pytaniu za 10 tysięcy złotych. Drugie koło, "pół na pół", pomogło mu przy pytaniu za 20 tysięcy, które dotyczyło tego jakie państwo ma najwięcej tytułów Mistrza Świata w piłce nożnej. Potem Żaboklicki radził sobie doskonale. W pytanie za 500 tysięcy złotych chodziło o najsłabiej rozwiniętą komunikację kolejową na świecie. Uczestnik wskazał prawidłową odpowiedź, czyli Kolumbię. Następnie stanął przed pytaniem za milion

Milionerzy: Pytanie za milion

Hubert Urbański zapytał w "Milionerach" pana Mateusza z Warszawy: kogo nie zaliczamy do czworonogów, czyli tetrapodów?

Podpowiedzi to kolejno: gadów, płazów, ptaków i owadów. Oczywiście uczestnik musiał się dobrze zastanowić - w końcu to pytanie warte milion złotych. Mimo że znał odpowiedź, postanowił wykorzystać ostatnie koło ratunkowe i zadzwonić do przyjaciela by, jak sam zażartował, przywitać się z nim i go pozdrowić.

Ostatecznie jednak wskazał prawidłową opcję i przeszedł to historii programu! Poprawna odpowiedź na pytanie to "owady".

"Milionerzy": Kim jest Mateusz Żaboklicki?

Mateusz Żaboklicki to z zawodu tłumacz z języków klasycznych. Nic więc dziwnego, że poradził sobie najlepiej z początkową rundą eliminacyjną programu, "Kto pierwszy, ten lepszy". Zadanie uczestników marzących o milionie polegało na dopasowaniu łacińskich nazw, co oczywiście pan Mateusz uczynił najszybciej.

Oprócz tłumaczeń można śmiało rzec, że Warszawiak ma romantyczną duszę. Mateusz Żaboklicki to także poeta, dramatopisarz i fotograf. Ma 33 lata, ma żonę i dwóch synów. Jest też laureatem licznych nagród literackich, w tym za debiutancki tom poetycki Nucić.