Anna Guzik pokazała niesamowite zdjęcia Zuzi Kaszuby. Aktorka skończyła 18 lat, gra w "Na Wspólnej" od urodzenia

Ależ ten czas leci! Wydaje się, że Zuzia Kaszuba dopiero co się urodziła, a okazało się, że malutka dziewczynka z "Na Wspólnej" już przemieniła się w zjawiskowo piękną pełnoletnią kobietę. Zuzia Kaszuba właśnie skończyła 18 lat. O tak ważnym dniu serialowej córki pamiętać musiała Anna Guzik, która towarzyszy jej na planie od samego początku kariery Zuzi. Aktorka nie ograniczała się do sztampowych życzeń. - Ta piękna, kruczowłosa dzidzia kończy dzisiaj 18 lat!!! A zatem rachunek jest prosty - gramy razem od... 18 lat i przeżyłyśmy sporo wspólnych chwil i przygód na planie zdjęciowym. Zuziku, sto lat dla Ciebie, spełnienia marzeń i realizacji Twoich dorosłych planów! Zróbcie trochę hałasu - napisała na Instagramie Anna Guzik. Najciekawsze są jednak zdjęcia, które opublikowała gwiazda "Na Wspólnej".

Zuzia Kaszuba została modelką

Na fotkach widać drogę, którą przeszły razem aktorki na planie serialu. Zuzia Kaszuba jest bardzo mocno związana z serialem "Na Wspólnej" nie tylko zawodowo, lecz także emocjonalnie. - Kocham ten serial i wszystkich, wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałam na swojej filmowej drodze. I aktorów, których znacie i reżyserów, którzy nami kierują i wszystkich, którzy na planie dbają o każdy szczegół i wszystkich, którzy piszą nam te niesamowite historie (to wcale nie jest łatwe ciągle coś wymyślać, żeby było ciekawie) i wszystkich, którzy oglądają ten serial już 21 lat. Aha, i uwielbiam moją postać Manię Ziębę która jeszcze Was zaskoczy - pisała aktorka na Instagramie w rocznicę emisji pierwszego odcinka hitowego serialu TVN. Zuzia Kaszuba jest także modelką. To nie może nikogo dziwić. Gwiazda serialu "Na Wspólnej" wyrosła bowiem na przepiękną kobietę. Jej uroda jest zjawiskowa.

Anna Guzik jakiej nie znacie. Aktorka schudła 14 kilogramów!