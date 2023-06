Padliśmy, po tym gdy Kasia Cichopek ujawniła, co się dzieje za kulisami M jak miłość! Czyli jednak to prawda...

Tymczasem okazuje się, że "wszystko ma swój czas i ma swoje miejsce", jak napisała gwiazda pod zdjęciem, na którym na jej palcu połyskuje małe cudeńko. Nie zabrakło również ogromnego bukietu z czerwonych kwiatów. Stereotypowo powinny być to pąsowe róże. Oni jednak nie są stereotypową parą, więc były to goździki.

Maja Hyży i Konrad Kozak

Maja wspominała w jednym z wywiadów, że nie spodziewała się, że przytrafi jej się jeszcze coś takiego - zakochanie niemal od pierwszego wejrzenia. Partnera poznała na osiedlu, gdzie mieszkała, był jej sąsiadem. Mijali się na chodniku, a on rzucił po prostu "dzień dobry". Podobno tyle wystarczyło. Potem umówili się na kawę, i kolejne randki. Dziś tworzą szczęśliwą rodzinę, mają dwie wspaniale córeczki, razem wychowują także synów Mai z pierwszego małżeństwa z Grzegorzem Hyżym. Częstym gościem u nich jest również córka Konrada - Blanka. Jesienią ubiegłego roku planowali pobrać się na Bali, do wesela jednak nie doszło.

W sieci aż huczało od plotek o kryzysie w związku Mai Hyży

Choć piosenkarka szybko wyjaśniła, że wesele odwołali, ponieważ nie mieli wystarczająco dużo czasu, by przygotować się do ceremonii, to internauci dopatrywali się tam głębszego dna. Potem media obiegły plotki o kryzysie w ich związku po tym, jak piosenkarka usunęła wszystkie zdjęcia z partnerem ze swojego profilu na Instagramie. Jak się wkrótce okazało, nie miało to nic wspólnego z ich relacją. Konrad Kozak nie jest osoba publiczną i Maja zrobiła to z troski o zapewnienie mu maksimum prywatności, jakie da się osiągnąć w takiej sytuacji. Teraz zadali kłam wszelkim złośliwym plotkom.

Maja Hyży zaręczyła się. Kiedy ślub?

Maja i Konrad zaręczyli się. Piosenkarka pokazała pierścionek - jest niewielki, ale bardzo piękny. Zaręczynami pochwaliła się nie tylko w social mediach. W poniedziałek wieczorem, 19 czerwca, para pojawiła się na interaktywnym pokazie mody. Chętnie pozowali do zdjęć na ściance, wskazując na zaręczynowy klejnot. Na temat ślubu na razie milczą. Może wreszcie zrealizują swoje marzenie o prywatnej uroczystości na Bali?

