No i stało się! Tak ocenili Dowbora z nową partnerką. Co na to Koroniewska?

W takich luksusach żył do niedawna nieślubny syn Materny

Krzysztof Materna Gwiazdor odebrał telefon od znanego dziennikarza śledczego, który poinformował go, że najprawdopodobniej jest jego synem. Potwierdziły to badania DNA. Tak pracownik m.in. TVN wkroczył w życie satyryka, ale szeroka publiczność poznała go teraz jako Jacka B. Okazuje się, że to doświadczony przestępca, który na koncie ma wyroki, a nawet odsiadkę.

Wymuszenia rozbójnicze i przywłaszczenia

Wg "Rzeczypospolitej" Jacek B. skazywany był za rozbój, przywłaszczenie mienia oraz dezercję. Jak podaje "Wikipedia" "dziennikarz i przestępca" był skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem na 2 lata „za samowolne oddalenie się z jednostki”. W maju 1992 Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata za podrobienie umowy i sprzedaż przywłaszczonych samochodów. W 1993 Prokuratura Rejonowa w Bytomiu rozesłała za nim list gończy w związku ze sprawą dokonywania wymuszeń rozbójniczych. Prokuratura postawiła mu zarzuty: rozboju, gróźb karalnych i przywłaszczenia 210 mln starych złotych. W wyniku procesu został skazany na 6 lat więzienia i 3 tysiące zł grzywny. Wyrok odsiadywał w Zakładzie Karnym w Bytomiu, w którym prowadził radiowęzeł. Po 3 latach odsiadki, w kwietniu 1996 opuścił więzienie.

We wrześniu 2024 r. Jacek B. został zatrzymany w sprawie rozboju na właścicielu śląskiej firmy medycznej. Według Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na jednym z parkingów centrów handlowych w Zabrzu, Jacek B wraz ze wspólnikami miał zmusić przedsiębiorcę do przelania 1 miliona złotych na wskazane przez nich konto. Rozbój miał zostać dokonany przy użyciu noża oraz przedmiotu przypominającego pistolet.

Luksusowe życie Jacka B.

Tymczasem na portal X wyciekły zdjęcia luksusów, w jakich jeszcze chwilę temu pławił się nieślubny syn Materny. Na fotkach widzimy samochody warte setki tysięcy złotych i roznegliżowaną piękność, która jest żoną Jacka. Według zamieszczonych w opisie zdjęć informacji, Alicja Pyszka-Bazan to "żeński Robert Karaś, rekordzistka, triathlonistka, sportowiec, inspiracja dla instagramerek". Istotnie, żona Jacka B. ma na swoim profilu prawie 300 tys, obserwatorów i zapewne w momencie aresztowania jej męża za rozbój liczba ta gwałtownie wzrośnie.

Na zdjęciach, które zobaczysz w naszej galerii widać luksusowe samochody, wakacje pod palmami, wyginającą się piękność i Jacka B. z szampanem. Takie życie miał jeszcze chwilę temu.

W chwili aresztowania Jacka B. jego żona zamieściła na swoim profilu na Instagramie dramatyczny wpis.

"Mój mąż został aresztowany"

Mój mąż został aresztowany w związku z niezwykle poważnymi zarzutami. Ze względu na dobro naszego dziecka, nie będę w tej sprawie zabierać głosu publicznie. W tej szokującej dla mnie sytuacji muszę skupić się na tym, by chronić moją córkę, Magdę oraz resztę naszej rodziny. Proszę uszanujcie moją decyzję - nawet bez medialnej burzy to dla nas piekło.

Jak widać, Jacek B. jest obyty w kryminalnych sprawach. Oczywiście trzeba czekać na wyrok sądu, aby móc rozeznać się w sytuacji, czy w ogóle jest winny. Pewne jest, że jego żona Alicja będzie miał czym podjechać na rozprawę i znajdzie zaskórniaki na dobrego adwokata. Oczywiście życzymy całej rodzinie, aby wszystko wyjaśniło się dla nich pomyślnie!