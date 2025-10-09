W "Top Model" dramat goni dramat. Upadek na wybiegu i okropne zdjęcia to dopiero początek!

W najnowszym odcinku "Top Model" uczestnicy przenieśli się w czasy rycerzy, królów i dworskich intryg. Program, który od lat cieszy się ogromną popularnością, tym razem postawił na odważną i teatralną konwencję. Scenografia przypominała wnętrza średniowiecznego zamku, a modele i modelki zostali przebrani w stylizacje inspirowane rycerskimi zbrojami i bogatymi strojami szlachty.

Za artystyczną stronę sesji odpowiadała jedna z bardziej znanych polskich fotografek - Zuza Krajewska, której prace regularnie trafiają na łamy prestiżowych magazynów modowych. Mimo wysokich oczekiwań i efektownych kostiumów, końcowe fotografie wywołały jednak spore rozczarowanie wśród fanów show.

Fani w szoku po ostatnim "Top Model". Niektórzy piszą, że to najgorsza edycja

Zanim uczestnicy stanęli przed obiektywem Krajewskiej, wzięli udział w innych wyzwaniach. Najpierw zaprezentowali się na futurystycznym pokazie mody z udziałem robotów - wydarzeniu, które miało połączyć technologię z nowoczesnym designem. Ich zadaniem było zaprezentowanie się na futurystycznym, trójwymiarowym wybiegu, którego podświetlane schody dodawały widowisku spektakularnego efektu. Sytuację dodatkowo komplikowały dwa roboty, nie tylko element pokazu, ale i prawdziwe utrudnienie, ponieważ co jakiś czas spryskiwały modeli i modelki farbą.

Jakby tego było mało, uczestnicy musieli poruszać się w niezwykle wymagającym obuwiu, na ogromnych platformach i niebotycznie wysokich obcasach. Nie zabrakło dramatycznych chwil. W pewnym momencie Sara Anwar straciła równowagę, potknęła się na schodach i upadła. Na widowni zapadła cisza, a jurorzy nie kryli zaskoczenia i niepokoju.

Później przyszła pora na sesję z aktorką Magdaleną Boczarską, w której stawką był udział w kampanii popularnej marki biżuterii. Jednak to dopiero sesja panelowa w estetyce "castle core", trendzie łączącym modę z rycerskimi i baśniowymi motywami miała być głównym punktem programu.

Podczas zdjęć uczestników wspierali jurorzy: Kasia Sokołowska i Bartosz Gelner, którzy pomagali im wczuć się w rolę postaci z innej epoki. Niestety, mimo profesjonalnego zaplecza i ambitnej wizji, efekty końcowe spotkały się z ostrą reakcją internautów.

Pod zdjęciami opublikowanymi w mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki krytycznych komentarzy. Widzowie zarzucali produkcji brak estetyki i słabe wykonanie. Niektórzy bronili samych uczestników, wskazując, że winę za efekt końcowy ponosi ekipa odpowiedzialna za koncepcję sesji.

Mamy to! Najgorsza sesja w historii polskiego TM zrealizowana! Nie wiem, jak można było to tak koncertowo spieprzyć, ale daliście radę. Chciałbym to odzobaczyć - czytamy w sieci.

Ostatecznie jurorzy uznali, że najlepiej wypadł Mateusz Król, którego fotografia zdobyła największe uznanie panelu. Mniej szczęścia miała Oksana Metelna, jej przygoda z programem dobiegła końca.

