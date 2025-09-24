Joanna Krupa kusi w body z dekoltem do pasa. Najpierw spotkanie z kontrowersyjnym politykiem, a teraz to!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-09-24 11:59

Na InstaStory Joanny Krupy pojawiło się krótkie nagranie, do którego modelka pozowała ubrana w szalenie zmysłowe body z dekoltem sięgającym aż do pasa. W takim wydaniu dawno jej nie widzieliśmy! Ostatnio o gwieździe "Top Model" znów jest głośno, ale nie z powodu odważnych sesji, a życia prywatnego. Joannę przyłapano na randce z kontrowersyjnym politykiem PiS-u. Najpierw "randka", a teraz to!

Joanna Krupa na swoim InstaStory udostępniła nagranie z bardzo sensualnej sesji zdjęciowej. Na filmiku widać modelkę, która siedzi na podłodze i podpiera się ręką. Ma namiętne spojrzenie, głowę przechyloną w bok, włosy uczesane w fale i makijaż z różową szminką w roli głównej. Ale to nie fryzura i make-up robią największe wrażenie, a strój gwiazdy tak dobrze znanej fanom programu "Top Model".

Krupa pozowała we wdzianku, wobec którego nie dało się przejść obojętnie.

Joanna Krupa dopiero co randkowała z politykiem PiS-u

O Joannie Krupie ostatnio mówi się więcej niż zwykle i tym razem wcale nie w kontekście zawodowym. Gwiazda TVN-u została przyłapana przez paparazzich podczas spotkania z kontrowersyjnym politykiem PiS-u Dominikiem Tarczyńskim w Warszawskich Browarach. Choć tę dwójkę, przynajmniej pozornie, sporo dzieli, nie obyło się bez czułych gestów.

Gdy zdjęcia ujrzały światło dzienne, w sieci zawrzało.

Joanna Krupa uchodzi przecież za obrończynię praw zwierząt, a konserwatywny Dominik Tarczyński nie do końca. Polityk PiS-u był na językach, kiedy pokazał się w płaszczu z futra jenota, a jeszcze większą popularność przyniosły mu wystąpienia dotyczące egzorcyzmów.

Jednak podczas spotkania różnice światopoglądowe raczej nie miały znaczenia. Na fotkach uwieczniono Tarczyńskiego obejmującego Krupę w pasie, głaszczącego ją po włosach... Krupa szeroko się uśmiechała. Wydawało się, że atmosfera była daleka od oficjalnej, raczej dość intymna, choć ta dwójka bawiła się w swoim towarzystwie przy okazji imprezy związanej z programem "Top Model". Tym bardziej obecność polityka była zaskakująca!

Krupa w wyzywającej pozie i skąpym wdzianku

Niedługo po spotkaniu z prawicowym politykiem Krupa pokazała w sieci zmysłowe nagranie (autorką jest Patrice Artist fotografująca m.in. Deynn). Pozowała wydekoltowana i w dość wyzywającej pozie, ale to dla niej nie pierwszyzna. Przecież Joanna zrobiła karierę jako modelka prezentująca bieliznę i bikini. Brała też udział w rozbieranych sesjach.

46-letnia Krupa od ponad dwóch dekad pracuje własnym wytrenowanym i zadbanym ciałem, i wciąż podczas każdej sesji wygląda fantastycznie. Ta najnowsza nie jest wyjątkiem.

Ale choć modelka nie ma problemu ze zrzucaniem ubrań (zrobiła to w szczytnym celu dla organizacji PETA!), roznegliżowane sesje nie zawsze miały podobać się jej mężowi. Douglas Nunes miał mieć kłopot z zaakceptowaniem stylu życia modelki i jej pracy w show-biznesie.

Czy to doprowadziło do rozstania? Krupa i Nunes byli małżeństwem od 2018 do 2023 r. Pierwszym mężem gwiazdy był Romain Zago - od 2013 do 2017 r.

TOP MODEL
TVN
JOANNA KRUPA
DOMINIK TARCZYŃSKI