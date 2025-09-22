Znany polityk PiS u boku Joanny Krupy! Tak się bawili. Na stole widać butelki

W sobotę, 20 września, Joanna Krupa i Dominik Tarczyński zostali zauważeni w restauracji Baila w Browarach Warszawskich w czułej interakcji, co wywołało spekulacje ze względu na odmienne środowiska, z których pochodzą.

Tarczyński, znany z konserwatywnych poglądów, obejmował Krupę i głaskał ją po włosach, co kontrastuje z jej działalnością w show-biznesie i aktywizmem na rzecz praw zwierząt.

Tarczyński skomentował spotkanie jako prywatną relację, której nie chce komentować, a Krupa do tej pory nie wydała żadnego oświadczenia.

Spotkanie miało miejsce podczas imprezy związanej z programem "Top Model".

Widok Joanny Krupy i Dominika Tarczyńskiego na mieście zaskoczył obserwatorów. Polityk, znany z konserwatywnych poglądów i kontrowersyjnych wypowiedzi, pojawił się kolacji z gwiazdą TVN. Rozmawiali i śmieli się, a później spędzali czas przy suto zastawionym stole. Nie zabrakło także butelek z różnymi napojami. Uwagę zwracał także stój modelki, która założyła czerwoną sukienkę mini.

Szczegóły spotkania modelki i polityka

Spotkanie w restauracji Baila odbyło się w trakcie imprezy związanej z programem "Top Model", co sprawiło, że obecność Dominika Tarczyńskiego była sporym zaskoczeniem. Para wydawała się być zaabsorbowana rozmową, a czułe gesty polityka – obejmowanie w pasie, głaskanie po włosach i intensywne spojrzenia – sugerowały intymny charakter spotkania. Zauważono również, że Joanna Krupa komentuje posty Tarczyńskiego w mediach społecznościowych, a jeden z nich, dotyczący Charliego Kirka, oznaczyła serduszkami. Po wieczorze w restauracji Krupa i Tarczyński rozstali się, udając się każde w swoją stronę.

Poproszony przez Fakt o komentarz w sprawie, Dominik Tarczyński odpowiedział krótko: "To nasza prywatna relacja i chciałbym, aby tak pozostało. Dziękuję za zrozumienie." Joanna Krupa do tej pory nie skomentowała sytuacji.

Joanna Krupa i Dominik Tarczyński

Joanna Krupa od lat prowadzi życie na styku Polski i Stanów Zjednoczonych. Znana jest nie tylko jako jurorka "Top Model", ale także jako aktywistka walcząca o prawa zwierząt. W 2023 roku Krupa rozwiodła się z Douglasem Nunesem, wskazując na różnice charakterów i brak porozumienia jako przyczyny rozpadu małżeństwa.

- Między nami pojawiła się nienawiść. Po prostu nie mogliśmy się dogadać — mówiła, podkreślając jednocześnie, że dobro córki Ashy jest dla niej priorytetem.

Dominik Tarczyński to z kolei postać, która wzbudza wiele emocji w polskiej polityce. W 2013 roku w programie "Miasto kobiet" na TVN Style rozmawiał o egzorcyzmach, opisując rzekome przypadki poruszających się przedmiotów czy osób plujących gwoździami. Podkreślał, że zjawiska te są niewytłumaczalne przez psychiatrów i nie należy ich ignorować.

W 2016 roku polityk stał się bohaterem internetu za sprawą zdjęcia, na którym pozuje w czerwonym płaszczu z kołnierzem z futra jenota. Fotografia wywołała oburzenie wśród obrońców praw zwierząt i przyczyniła się do powstania przydomka "jenot". W kontekście aktywizmu Joanny Krupy na rzecz zwierząt, pojawia się pytanie, czy ten element wizerunku Tarczyńskiego nie stanowi dla niej problemu.

