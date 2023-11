W czerwcu br. w TVN zwolniono sześcioro prowadzących poranne pasmo "Dzień dobry TVN". Z całej szóstki tylko dwie prezenterki dostały inne propozycje od stacji - Małgorzata Rozenek-Majdan i Agnieszka Woźniak-Starak. Pozostali dziennikarze zostali na lodzie. Sytuacja była o tyle kontrowersyjna, że stacja miała rozstać się ze swoimi gwiazdami nagle, bez informowania ich o powodach takiej decyzji. Anna Kalczyńska twierdziła wtedy, że o kocu współpracy z nią dowiedziała się z sieci.

Musiało to być dla niej szokujące, bo ze stacją TVN związana była od 2002 r., czyli ponad 20 lat. Początkowo pracowała w zespole TVN24, prowadząc serwisy informacyjne. Do programu "Dzień dobry TVN" dołączyła w 2014 r.. Program prowadziła z Robertem Kantereitem, potem z Jarosławem Kuźniarem, a od 2016 r. z Andrzejem Sołtysikiem. Kalczyńska nie ukrywała rozczarowania. "Po 20 latach w TVN (...) właściwie ta stacja nie miała mi niczego do zaproponowania. Nie pojawiła się żadna propozycja dla mnie i szczerze mówiąc, to chyba zabolało mnie najbardziej. Rozumiem, że można mieć inny pomysł na program, ale jednak z moimi zdolnościami, doświadczeniem, znajomością języków, wydawać by się mogło, że jakieś miejsce dla mnie mogłoby się znaleźć" - pisała na Instagramie wkrótce po zwolnieniu.

Od tamtej pory minęło kilka miesięcy, emocje opadły. Anna Kalczyńska postawiła na niezależność i założyła własną firmę i zajmuje się prowadzeniem eventów, konferencji i szkoleń. Nie narzeka na brak pracy, przeciwnie, jest bardzo zajęta. W niedawnej rozmowie z Jastrząb Post przyznała jednak, że tęskni za telewizją: - Skłamałabym mówiąc, że nie. To jest oczywiste, ja kochałam tę pracę, natomiast nie ma co rozpamiętywać przeszłości - powiedziała.