W USA była miss. Dla miłości porzuciła karierę i zamieszkała w Polsce

Davina Reeves-Ciara: Dla miłości porzuciła karierę w USA

Urodzona w 1983 roku Davina Reeves od dziecka była bardzo aktywna. Zamiłowanie do siatkówki sprawiło, że dostała się do uniwersyteckiej drużyny. Równocześnie uczęszczała do szkółki telewizyjnej. W pogoni za marzeniami przeprowadziła się do Nowego Jorku, gdzie zapisała się do szkoły teatralnej.

W 2010 roku wzięła udział w wyborach Miss Nowego Jorku. Jurorzy docenili jej niezwykłą urodę, którą zawdzięcza niemiecko-nigeryjskim korzeniom i ostatecznie to właśnie ona otrzymała koronę miss. Mało kto wiedział, że piękna modelka zmaga się z poważnymi problemami. Podobnie do wielu młodych kobiet, uległa presji nierealnym standardom piękna, co doprowadziło do zaburzeń odżywiania.

Koleżanka poleciła jej sprawdzonego kucharza. Mając nadzieję, że uda jej się szybko zrzucić "zbędne kilogramy", Reeves zdecydowała się skorzystać z jego usług. Gdy po raz pierwszy zobaczyła o 17 lat starszego Irena Ciarę, zwróciła uwagę na jego... szczupłe nogi. Wspominała później, że bardzo mu ich zazdrościła. Była przekonana, że jeśli schudnie to spełnią się jej wszystkie marzenia.

Z kolei Ireneusz Ciara powiedział jej, że nie jest "tutaj po to aby pomóc Ci schudnąć. Jestem tutaj po to, aby pomoc Ci pokochać siebie".

To był punkt zwrotny w życiu Daviny. Nie tylko udało jej się zaakceptować siebie, ale również coś więcej połączyło ją ze starszym kucharzem. W 2012 roku, już jako narzeczeni, wyjechali do Polski. Mieli tu spędzić tylko kilka tygodni, a zostali na zawsze. Zamieszkali w Wałbrzychu, gdzie Ciara kupił poniemiecki dom. Dzisiaj żyją z dala od zgiełku dużego miasta i wychowują czwórkę dzieci.

Jestem wdzięczna losowi, że moja kariera modelki w Nowym Jorku nie wypaliła. Chciałam zostać sławną modelką, żeby wypełnić wielką dziurę w moim sercu. A potem pojawiły się dzieci i ta dziura powoli zniknęła. Jestem jednak też wdzięczna za moje początki. Dają one tak wiele głębi i perspektywy teraźniejszości - napisała kilka miesięcy temu Davina.

Davina Reeves-Ciara: Polska stała się jej nowym domem

W Polsce była miss postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie. Wystąpiła m.in. w filmach "Słaba płeć", "Pan T." czy "Jak najdalej stąd". Niedawno można było ją zobaczyć w drugiej części "Różyczki". W serialu "Żmijowisko" zagrała jedną z głównych ról.

Wzrost popularności w Polsce miał również ciemne strony. W sieci wielokrotnie oceniano jej związek ze starszym kucharzem. Pod ich adresem padały naprawdę przykre komentarze. Niektórzy wprost pytają Davinę "dlaczego wyszła za starego dziada?". Swojego ukochanego broniła w instagramowym nagraniu.

Piękno musi płynąć z wnętrza. Jak jesteś piękną kobietą, ale brzydką w środku, to nie ma wyniknie nic dobrego. Więc ja mam faceta, który jest piękny w środku - mówiła.

Aktorka jest bardzo aktywna w sieci, gdzie promuje samoakceptację oraz zdrowy styl życia. Prowadzi również stronę Therapeutic Mama. Spełniła swoje marzenie i razem z mężem stworzyli turnusy oraz warsztaty. Davina Reeves ma do siebie spory dystans. Kilka dni temu zmieściła screen komentarza z jednego z internetowego forum.

Prezydentem powinien zostać ten typ, co namówił Miss Nowego Jorku, żeby przyjechała do Polski, zamieszkała w Wałbrzychu w starym poniemieckim domu bez ogrzewania i urodziła mu 4 dzieci - napisano w komentarzu.

Davina odpowiedziała na to z dużym poczuciem humoru:

Tyle osób mi to wysłało. Zróbmy to oficjalnie. Najgorsza? To cholernie prawdziwe. Ostatnio sama zastanawiam się, jak to wszystko się stało. Kocham Polskę - zapewniła gwiazda.

