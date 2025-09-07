Laura Łącz w sukni w niesamowitych kolorach. Monika Goździalska zapomniała spodni, za to z ufo na głowie

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-09-07 13:25

Warsaw Fashion Week przyciągnął gwiazdy i celebrytów, którzy prześcigali się w odważnych stylizacjach. Na ściance błyszczeli m.in. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie, Marta Krupa, Monika Goździalska, Krzysztof Ibisz. Jednak to nie oni byli największą atrakcją wieczoru. Show skradł legendarny projektant Jerzy Antkowiak, który pojawił się na wydarzeniu w swoim niepowtarzalnym stylu i udowodnił, że w świecie mody wciąż ma status ikony. Uwagę przyciągała także Laura Łącz. Jej nie dało się przeoczyć.

Celebryci jak na wybiegu życia?

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie zaprezentowali się jako para idealnie zgrana – on w eleganckim, klasycznym garniturze, ona w oversize’owym komplecie odsłaniającym brzuch, co dało efekt świeżości i nonszalancji. Marta Krupa postawiła na niebieski power look w postaci marynarki-mini, podkreślając nogi i biżuterię w rozmiarze XL. Z kolei Anna Piszczałka pojawiła się w bardziej stonowanej stylizacji, łącząc biel z czernią i zabierając ze sobą ogromną, kolorową torbę – prawdziwy statement piece wieczoru.

Pojawiła się Katarzyna Paskuda w długiej, czarnej koronce, której lekkość kontrastowała z mocnymi dodatkami. Agnes Samuel zachwyciła złotą, frędzlową suknią inspirowaną stylem boho glamour – wyglądała jak współczesna bogini.

Krzysztof Ibisz, znany z perfekcyjnego wizerunku zakończył niecodzienną ozdobą, która przypomniała przewieszony przez szyję centymetr krawiecki. Efekt? Stylizacja balansująca na granicy modowego happeningu.

Goździalska i Derpienski - moda czy prowokacja?

Monika Goździalska zdecydowanie nie zamierzała pozostawić nikogo obojętnym – zamiast klasycznej sukienki założyła oversize’ową marynarkę, pod którą… zabrakło spodni. Do tego futurystyczny kapelusz w kształcie latającego spodka sprawił, że wyglądała niczym postać z kosmicznego pokazu. Caroline Derpienski również postawiła na kontrowersję: biała, mocno wycięta kreacja odsłaniała talię i biodra, a całość uzupełniała fryzura przypominająca misterną rzeźbę z przyklejonym wokół oka pasmem włosów – bardziej dziwaczny eksperyment niż klasyczne upięcie.

Jerzy Antkowiak – prawdziwy bohater wieczoru

Choć uwaga fotoreporterów skupiała się na celebrytkach, to właśnie Jerzy Antkowiak skradł całe show. Legendarny projektant, który przez dekady kształtował polską modę, pojawił się w czarnym, teatralnym stroju, z kapeluszem i laską. Jego obecność wzbudziła entuzjazm i szacunek – na tle celebryckich stylizacji Antkowiak był niczym żywa legenda, przypominając wszystkim, że Warsaw Fashion Week to nie tylko pogoń za sensacją, ale przede wszystkim hołd dla prawdziwej sztuki mody.

Laura Łącz w swojej klasie

Osobnym punktem wieczoru była Laura Łącz. Aktorka – daleka od celebryckiego blichtru – zaprezentowała się w długiej, fioletowo-różowej sukni. Wyglądała elegancko i klasycznie, nie ulegając modowym prowokacjom. Jej obecność dodała wydarzeniu prestiżu i przypomniała, że moda może iść w parze z ponadczasową klasą.

Warsaw Fashion Week – moda i show

Na tegorocznym Warsaw Fashion Week pojawiły się i ekstrawaganckie kreacje, i klasyczna elegancja – wydarzenie było barwnym spektaklem, w którym każdy znalazł coś dla siebie. A choć celebrytki prześcigały się w stylówkach, ostatecznie największe brawa i tak zebrał mistrz – Jerzy Antkowiak.

Gwiazdy na Warsaw Fashion Week
34 zdjęcia
tyle zarabiaja gwiazdy
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MONIKA GOŹDZIALSKA
LAURA ŁĄCZ
caroline derpienski