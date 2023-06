Wcisnęli Ohme w za małe buty. Wszystko widać nawet bez zbliżenia. Internauci nie zostawili suchej nitki na stylistach TVN

Zastanawiające słowa Edyty Golec. Żona Łukasza Golca opuści go na scenie? Co dalej z Golec uOrkiestra?

Ohme w parze ze Skórzyńskim w Dzień dobry TVN. Widzowie zachwyceni

To był ciekawy odcinek Dzień Dobry TVN. Nowy duet prowadzących, choć zmiana jest na razie jedynie chwilowa, został bardzo dobrze przyjęty przez telewidzów. Nie szczędzili oni komplementów zarówno Małgosi Ohme, którą chwalili za ciepły, kojący głos i emanujący z niej spokój. Krzysztofa Skórzyńskiego doceniali za znakomite partnerowanie. Padło wiele głosów, że tak już powinno pozostać. Przypomnijmy, że ta jednorazowa zmiana spowodowana była nieobecnością Filipa Chajzera, który ma problemy zdrowotne i już w maju informował, że przez jakiś czas nie będzie się spotykał z widzami popularnej śniadaniówki.

Małgosia Ohme musiała się męczyć w za małych butach. Palec wystawał 2 cm

Poza zachwytami, padło jednak również kilka krytycznych uwag. Nie tyle w kierunku samych prowadzących, co współpracujących ze stacja stylistów. Uwadze czujnych internautów nie uszedł bowiem nawet taki szczegół jak... buty prowadzącej. Małgorzata Ohme miała na sobie w tym wydaniu programu elegancki spodnium w bardzo teraz modnym kamelowym kolorze, do niego styliści dobrali jasny top i ciemniejsze od kostiumu brązowe sandały na wysokim słupku. I to właśnie te buty wywołały burzę. Z odkrytych sandałków, sporo poza podeszwę wystawał bowiem duży palec dziennikarki. Internauci ocenili, że buty mogły być nawet o 2 cm za małe. Gospodyni musiało być w nich bardzo niewygodnie, ale nie dawała tego po sobie poznać. Jednak donośna krytyka fanów już w czasie trwania programu sprawiła, że Małgosia męczyła się tylko do przerwy reklamowej. Po przerwie wróciła na szczęście już w innym obuwiu.

Małgorzata Ohme o swojej największej wpadce na wizji