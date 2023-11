QUIZ. Dopasuj aktora do filmu. Tylko polskie produkcje. Linda, Kondrat, a może Pazura?

Magdalena Zawadzka miała dwóch mężów. Pierwsze małżeństwo - z operatorem Wiesławem Rutowiczem - do udanych nie należało. Aktorka zdradziła mężczyznę z Tadeuszem Łomnickim, a potem związała się z Gustawem Holoubkiem, z którym była aż do jego śmierci. Będąc żoną wybitnego reżysera i aktora, miała okazję spotkać się z samym Janem Pawłem II, który znał Gustawa Holoubka z czasów studenckich. Magdalena Zawadzka cały czas pielęgnuje pamięć po swoim zmarłym w 2008 roku mężu. W tym roku przypadała setna rocznica urodzin legendarnego artysty. Razem z żoną Gustawa Holoubka świętowała ją m.in. Beata Ścibakówna. - Jak co roku, w dniu imienin Gustawa, dzięki Pani Magdzie Zawadzkiej, wspominamy wielkiego Gustawa Holoubka! W tym roku kończyłby 100 lat! - pisała aktorka, która prywatnie jest żoną Jana Englerta. Podobnie jak koleżanka z branży, swoją najbliższą osobę stracił Janusz Majewski . Żona reżysera - fotografka Zofia Nasierowska - zmarła 12 lat temu, czyli trzy lata po śmierci Gustawa Holoubka.

Magdalena Zawadzka i Janusz Majewski. Łączy ich prawdziwa przyjaźń

Bolesne straty zbliżyły do siebie Magdalenę Zawadzką i Janusza Majewskiego. - Odkąd oboje zostaliśmy sami, bardzo się przyjaźnimy. Wiem, że mogę liczyć na Magdę, a ona na mnie. Przy okazji premiery filmu "Ekscentrycy" zdarzyło nam się wystąpić razem na czerwonym dywanie. Towarzyszymy sobie podczas ważnych wydarzeń i wspieramy. Ważna jest świadomość, że mamy blisko osobę, która nas nie zawiedzie i jest, kiedy jej potrzebujemy - wyznał słynny reżyser cytowany przez portal Pomponik.pl. Aktorkę i reżysera łączy prawdziwa przyjaźń. Umawiają się na spacery i herbatki i przejmują się głupkowatymi plotkami na ich temat. Magdalena Zawadzka nazywa nawet Janusza Majewskiego "mistrzem". - Mistrzowie mają taką wspólną cechę, że kochają aktorów, ufają im i starają się, żeby w ich dziełach wypadli jak najlepiej. Służą im swoim talentem, ale nie paraliżują. Są kulturalni, dobrze wychowani z poczuciem humoru. Janusz jest mistrzem, który posiada te cechy, nie mówiąc o uroku osobistym, który w filmie się przydaje - cytuje słowa aktorki Pomponik.pl.

