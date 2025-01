Wdowiec po Wander już nie popłynie sam dookoła świata. Z rejsu może wrócić żonaty!

Na morzu funkcjonują takie uczucia oceaniczne. Czyli jeżeli ktoś z kimś dłużej przebywa właśnie na morzu, to te uczucia się zaostrzają. Jeśli się kogoś nie lubi, to się zaczyna nienawidzić, ale jeśli się kogoś lubi, to się zaczyna kochać. Także jeżeli na pokład wsiada para mieszana, to prawdopodobnie po drugiej stronie oceanu już będą parą czy nawet małżeństwem. Tak to funkcjonuje i ja przyjmuję to wyzwanie. A jak będzie ze mną, to zobaczymy.