Wegański makowiec i sernik na kilka sposobów. Bartek Boratyn z "Dzień dobry TVN" zdradza swoje przepisy

Wegański makowiec z bakaliami

Składniki:

2 banany

1 łyżka soku z cytryny

1/3 szklanki oleju kokosowego

jabłko kwaśne

łyżka soku z cytryny

600 g masy makowej

1/4 szklanki mąki ziemniaczanej

1-2 łyżeczki ekstraktu migdałowego lub waniliowego

ulubione bakalie i orzechy

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Dodatkowo:

tabliczka gorzkiej czekolady

1/3 szklanki kokosowego mleka

ulubione bakalie

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzać do 180 stopni. Foremkę posmarować olejem. Do dużej miski włożyć banany oraz sok z cytryny i dokładnie zblendować. W małym rondelku rozpuścić olej kokosowy. Jabłko zetrzeć na tarce i skropić sokiem z cytryny.

Do miski z bananami dodać rozpuszczony olej, starte jabłko oraz wszystkie pozostałe składniki. Dokładnie wymieszać, wyłożyć do foremki i piec 40-45 minut. Ciasto wyjąć z piekarnika i zostawić do wystudzenia. W małym rondelku rozpuścić czekoladę z kokosowym mlekiem, oblać ciasto i posypać ulubionymi bakaliami. Kroić po całkowitym schłodzeniu w lodówce.

Jeśli chcemy zrobić wersję tradycyjną, najlepiej zastąpić banany jajkami, a olej kokosowy masłem.

i Autor: instagram

Serniki na dwa sposoby

Sernik polski

Przepis na foremki o średnicy 20 cm

1 kg twarogu tłustego zmielonego 3 razy

5 jajek

skórka otarta z 1 cytryny

skórka otarta z 1 pomarańczy

opcjonalnie rodzynki

laska wanilii

200 g cukru

Kruszonka na spód:

100 g masła

60 g cukru

175 g mąki pszennej

Sposób przygotowania:

Z podanych powyżej składników zagniatamy kruszonkę. Wysypujemy na papier do pieczenia i pieczemy na złoty kolor ok. 15 minut w temp. 180 st.

Do misy robota kuchennego wkładamy twaróg, do którego dodajemy cukier, wanilię, skórki owocowe i opcjonalnie rodzynki.

Na najmniejszych obrotach mieszamy aż połączą się składniki.

Pojedynczo dodajemy całe jajka. Dokładnie mieszamy. Na najmniejszych obrotach „ubijamy” ok. 3 min. za pomocą różki w robocie kuchennym.

Foremkę wyścielamy papierem do pieczenia, na który wykładamy kruszonkę.

Masę serową wylewamy na kruszonkę i całość wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 150 st. na 100 min.

Na spód piekarnika ustawiamy foremkę z wodą, aby sernik mógł nie piec w kąpieli wodnej. Dzięki temu będzie bardziej delikatny i nam nie opadnie.

Po upieczeniu sernik studzimy i wstawiamy do lodówki na całą noc. Następnego dnia dekorujemy ulubionymi owocami i bakaliami.

Sernik z masłem orzechowym

Proporcje na okrągłą foremkę o średnicy 18 cm

Składniki

500 g serka mascarpone

400 g serka Philadelfia

100 g ksylitolu

3 łyżki masła orzechowego

4 jajka

1 łyżeczka przyprawy do piernika

Kruszonka na spód

100 g miękkiego masła

80 g ksylitolu

180 g mąki pszennej

2 łyżki kakao

Kruszonkę zagniatamy z podanych składników powyżej, następnie pieczemy na papierze do pieczenia ok. 15 min w temp. 180 st.

Po ostudzeniu wykładamy nią foremkę również wyścieloną papierem do pieczenia.

Do misy robota kuchennego dajemy serek mascarpone, serek Philadelfia, ksylitol, masło orzechowe i przyprawę do piernika. Mieszamy na wolnych obrotach.

Stopniowo dodajemy po jednym jajku i mieszamy do całkowitego połączenia się składników.

Masę serowa przelewamy na upieczoną wcześniej kruszonkę i pieczemy ok. 80 minut w temp. 150 st. góra-dół w kąpieli wodnej (naczynie z woda dajemy na dno piekarnika).

Studzimy cała noc w lodówce, dekorujemy ulubionymi bakaliami i owocami.