Węgrzy śpiewali przebój Queen po wygranych wyborach. Gitarzysta zespołu zabrał głos i zwrócił się do narodu

Dominika Bany
2026-04-15 9:09

Cała Europa wciąż żyje wyborami, które miały miejsce na Węgrzech w miniony weekend. W państwie tym doszło do historycznej i wyczekiwanej przez wielu zmiany władzy, co stało się powodem do radości i hucznego świętowania przez mieszkańców i mieszkanki tego kraju. Jeden z takich momentów odbywał się w rytm legendarnego utworu grupy Queen, a jego nagranie trafiło na sieci - zareagował na nie gitarzysta zespołu!

W ostatnich tygodniach temat Węgier niemal nie znikał z przestrzeni publicznej. Miało to związek z wyborami do parlamentu, które odbyły się na terenie tego państwa w minioną niedzielę, tj. 12 kwietnia. Wydarzenie to budziło kolosalne emocje, niemal na całym świecie, ze względu na fakt, iż sondaże przedwyborcze wyraźnie wskazywały, że na Węgrzech może dojść do historycznej zmiany, co też rzeczywiście się wydarzyło. Po niemal 16 latach sprawowania władzy stracił ją dotychczasowy premier kraju Viktor Orbán i partia Fidesz, na czele której stoi.

Obecnie do objęcia urzędu premiera szykuje się Péter Magyar, którego partia TISZA zdobyła, w głównej mierze dzięki rekordowej, niemal 80% frekwencji, większość konstytucyjną.

Brian May z zespołu Queen niespodziewanie zwrócił się do narody węgierskiego

Kwestie polityczne to jedno, żyjemy jednak w czasach, które zwracają uwagę również na nieco inne aspekty nawet takich wydarzeń, jak wybory polityczne. Bardzo szybko po ogłoszeniu wyników wyborów prawdziwym viralem w sieci stał się filmik, przedstawiający energetyczny taniec kandydata do objęcia stanowiska Ministra Zdrowia, Zsolt Hegedus.

Dość szerokim echem w sieci odbiło się także nagranie, przedstawiające imponujący tłum, stojący na drugim brzegu Dunaju, dosłownie naprzeciwko Országház, czyli Budynku Parlamentu Węgierskiego. Ten świętuje zwycięstwo w rytm jednego z największych klasyków grupy QueenWe Are the Champions.

Co ciekawe, nagranie nie uszło uwadze założycielowi i gitarzyście Queen! Brian May udostępnił je na swoim koncie na Instagramie, a w opisie posta zwrócił się do Węgrów. Muzyk pogratulował im odwagi do, jak napisał, "obalenia tyranii" i dodał, że ma nadzieję, że reszta świata zainspiruje się postawą narodu. Gitarzysta dodał, że jest dumny, że twórczość Queen jest częścią tych historycznych momentów i przekazał Węgrom ekscytujące wieści!

Brian May ujawnił, że formacja jest już na finiszu prac, prezentujących zapis nagrania wideo z występu Queen w Budapeszcie i zdradził, że takowy teledysk ukaże się już tego lata! Nie jest jasne, zapis którego występu grupy May ma na myśli, najpewniej chodzi jednak o klip z kultowego koncertu, który odbył się w tym mieście 27 lipca 1986 roku - wskazuje na to także fakt, że właśnie tego lata minie od wydarzenia już 40 lat! Występ ten został zarejestrowany i wydany na kasecie, a kolejno także na CD i Blu-ray jako Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest.

