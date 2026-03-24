Freddie Mercury wziął ślub z serialową Doktor Quinn?! Zaskakujące wspomnienie Jane Seymour

Zespół Queen uznawany jest za jeden z najsłynniejszych w historii muzyko rockowej. Bardzo duży wpływ na popularność i obecne dziedzictwo formacji miała osoba jej wokalisty. Freddie Mercury do Queen dołączył w 1970 roku i bardzo szybko dał się poznać jako sceniczna "bestia". Muzyk dysponował ogromną charyzmą, był w stanie porywać tłumy, o czym najlepiej świadczy reakcja publiczności na jego próby jej zaangażowania podczas kultowego koncertu Live Aid.

Osobowość Freddiego Mercury'ego, jego styl życia sprawiały, że niemal nieustannie rozpisywały się o nim światowe media. To one wskazywały na hulaszczy tryb życia wokalisty i fakt, iż ten utrzymywał liczne relacje z mężczyznami. To także prasa jako pierwsza zaczęła wskazywać na to, że Mercury najpewniej otrzymał diagnozę wirusa HIV, który wywołał u niego chorobę AIDS, co sam zainteresowany potwierdził dopiero na dzień przed swoją śmiercią.

Dziś jednak na temat prywatnego życia Freddiego krążą rozmaite teorie, także te wskazujące na to, że nazywanie go homoseksualistą jest uproszczeniem. To w wydanej w ubiegłym roku książce Kocham, Freddie. Sekretne życie i miłość Freddiego Mercury’ego rzekoma córka wokalisty wskazuje, iż ten był osobą biseksualną, a przez całe życie jego stałą partnerką była Mary Austin. Od lat mówi się także na temat relacji muzyka z austriacką aktorką Barbarą Valentin.

Freddie Mercury i ślub ze słynną aktorką?!

Zaskakująco na tle tych doniesień wypadają słowa serialowej Doktor Quinn! Prawdziwym wiralem na TikToku stał się film z wypowiedzią Jane Seymour, w którym ta wspomina swój... ślub z Freddiem Mercurym!

Nie ujawniamy tu jednak żadnych nowych szczegółów odnośnie życia prywatnego frontmana Queen, gdyż do całej ceremonii doszło na oczach tysięcy osób w bardzo szczególnej okazji. Mowa o pokazie mody Fashion Aid, który miał miejsce w 1985 roku w londyńskim Royal Albert Hall. Seymour występowała na nim jako modelka sukien ślubnych w pokazie kolekcji Davida i Elizabeth Emanuel. Ustalono, że to ona wystąpi na wybiegu w roli "przyszłej żony" Mercury'ego. Jeszcze przed całą imprezą trwały próby, jednak już podczas głównego "ślubu" Freddie zrobił coś, czego nie było w planach, a mianowicie pocałował aktorkę! Następnie wokalista zdjął z jej głowy imponujący wianek i rzucił nim w publiczność!

To był absolutnie wzniosły moment i myślę, że jednym z najwspanialszych wspomnień w moim życiu jest bycie żoną Freddiego Mercury’ego - mówi na nagraniu Jane Seymour.