Węże 2024 - nominacje. Gwiazdor "M jak miłość" ma szanse na dwie statuetki

Co się stało?

Popkulturowa Akademia Wszystkiego ogłosiła nominacje do Węży, czyli antynagród w polskim przemyśle filmowym. Nazwa plebiscytu organizowanego od 2012 roku, nawiązuje do jednego z najgorszych polskich filmów w historii, czyli "Klątwy Doliny Węży" z 1988 roku. Nominowanymi w 13. edycji są m.in. Mateusz Janicki, Mikołaj Roznerski, Magdalena Boczarska, Adam Woronowicz, Maciej Musiał i Dawid Ogrodnik.

Nominacje do Węży 2024:

Najgorszy film:

"Arcydzieło: czyli dekalog producenta filmowego" za godny lepszej sprawy upór w kręceniu tej samej fabuły od ponad dwudziestu lat i fascynujący systematyczny regres twórczy.

"Blef doskonały" za nieudany blef, bezczelną próbę nabrania widza, że tak powinno wyglądać profesjonalne kino komercyjne

"Heaven in Hell" za konsekwencję w odcinaniu kuponów od sukcesu "365 dni" i erotyczną opowieść o polskim wymiarze sprawiedliwości, która podniecić mogłaby chyba wyłącznie członków osławionej grupy "Kasta".

"Operacja Soulcatcher" za fascynującą próbę przeniesienia do współczesnego polskiego kina treści i jakości rodem w dzieł Eda Wooda.

"The Palace" za obleśną, nieświeżą i przede wszystkim nieśmieszną satyrę, jaka nie przystoi Mistrzom Światowego Kina.

"Pan Samochodzik i Templariusze" za zepsucie filmowego samograja i zamienienie kultowych przygód Pana Samochodzika w imitujący przygody Bonda koszmarek może i na czterech kółkach, ale ewidentnie bez piątej klepki.

"Pokusa" za sztampowy sen o Warszawie i kolejną w polskim kinie, zupełnie niepotrzebną, fatalnie zrealizowaną i zagraną opowieść o słabości Polek do włoskich ogierów.

"Poskromienie złośnicy 2 czyli wiele hałasu o nic"za odwagę i umiejętności pozwalające nakręcić jeszcze gorszy film niż część pierwsza i ponowne zasłanianie się Szekspirem.

"Radiostory" za nieudolną próbę wywołania nostalgii za latami 90. która budzi jedynie pamięć o fatalnych próbach realizacji kina gatunkowego w czasach transformacji.

"Ślub doskonały" za idealne wręcz spartolenie idei farsy i namówienie zacnego aktorskiego grona do ekranowej kompromitacji.

Najgorsza reżyseria

Daniel Markowicz - "Operacja Soulcatcher"Antoni Nykowski - "Pan Samochodzik i Templariusze"Mariusz Pujszo - "Arcydzieło, czyli dekalog producenta filmowego"Maria Sadowska - "Pokusa"Michał Węgrzyn - "Blef doskonały"

Najgorszy scenariusz

Dawid Kowalewicz - "Operacja Soulcatcher"Michał Maruda, Łukasz Światowiec - "Cały ten seks"Mariusz Pujszo - "Arcydzieło, czyli dekalog producenta filmowego"Bartosz Sztybor - "Pan Samochodzik i Templariusze"Michał Węgrzyn - "Blef doskonały"

Najgorsza rola męska

Mateusz Janicki - "Pan Samochodzik i Templariusze"Maciej Musiał - "Dzisiaj śpisz ze mną"Mariusz Pujszo - "Arcydzieło: czyli dekalog producenta filmowego"Mikołaj Roznerski - "Blef doskonały"Rafał Zawierucha - "Opiekun"

Najgorsza rola żeńska

Aleksandra Adamska - "Ślub doskonały"Karolina Chapko - "Blef doskonały"Helena Englert - "Pokusa"Magdalena Lamparska - "Poskromienie złośnicy 2 czyli wiele hałasu o nic"Katarzyna Sawczuk - "Heaven in Hell"

Najgorszy duet

Roma Gąsiorowska & Maciej Musiał - "Dzisiaj śpisz ze mną"Grzegorz Halama & Mariusz Pujszo - "Arcydzieło: czyli dekalog producenta filmowego"Mateusz Janicki & samochód - "Pan Samochodzik i Templariusze"Magdalena Lamparska & Mikołaj Roznerski - "Poskromienie złośnicy 2 czyli wiele hałasu o nic"Dawid Ogrodnik & alkohol - "Jedna dusza"

Występ poniżej talentu

Magdalena Boczarska - "Heaven in Hell"Sandra Drzymalska - "Pan Samochodzik i Templariusze"Piotr Głowacki - "Radiostory"Dawid Ogrodnik - "Jedna dusza"Adam Woronowicz - "Ślub doskonały"

Najgorszy sequel, prequel lub remake

"Arcydzieło czyli dekalog producenta filmowego""Pan Samochodzik i Templariusze""Porady na zdrady 2""Poskromienie złośnicy 2 czyli wiele hałasu o nic""Różyczka 2"

Komedia, która nie śmieszy

"Arcydzieło: czyli dekalog producenta filmowego""Blef doskonały""The Palace""Pokolenie Ikea""Ślub doskonały"

Najbardziej żenująca scena

Mariusz Pujszo couchuje filmowców - "Arcydzieło: czyli dekalog producenta filmowego"Maciej Musiał tańczący z żelazkiem - "Dzisiaj śpisz ze mną"Finałowe ujęcie - "The Palace"Nowoczesne rozmowy harcerskie - "Pan Samochodzik i Templariusze"Pojedynek między Adamem Woronowiczem i Piotrem Głowackim - "Ślub doskonały"

Efekt specjalnej troski

Randomowe gubienie ostrości kamery - "Arcydzieło: czyli dekalog producenta filmowego"Finałowy wybuch - "Operacja Soulcatcher"Samochodzik - "Pan Samochodzik i Templariusze"Walka z powietrzem w latarni - "Pan Samochodzik i Templariusze"Magdalena Boczarska grająca sama ze sobą jako matka i córka - "Różyczka 2"

Najgorszy plakat

"Opiekun""Radiostory""Ślicznotka. Początek""Teściowie 2""Życie w błocie się złoci"

Najgorszy przekład tytułu

"Demeter: Przebudzenie zła" - org. "The Last Voyage of Demeter""Forgotten Love" – org. "Znachor""Niebezpieczny kochanek" - org "Cat Person""Podrabiani zakochani" – org. "Robots""Między nami żywiołami" – org. "Elemental"

Laureatów Węży 2024 poznamy 24 kwietnia.