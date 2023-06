To, jak teraz wygląda 65-letnia Teresa Werner, przeczy prawom natury. Niesamowite! Figura jak u nastolatki

Wiadomość o zwolnieniu prowadzących popularnej śniadaniówki wstrząsnęła nie tylko widzami, ale i nimi samymi. Nikt nie przeczuwał, że na chwilę przed wakacjami dojdzie do takich roszad. "Kończymy kolejny sezon "Dzień Dobry TVN". Z całego serca dziękujemy naszym dotychczasowym prowadzącym Ani Kalczyńskiej, Andrzejowi Sołtysikowi, Małgosi Ohme za wspaniałą współpracę, ich profesjonalizm, uśmiech, otwartość na drugiego człowieka. To wyjątkowa przygoda, która połączyła wszystkich w naszej redakcji. Jesteśmy im wdzięczni za każdy dzień spędzony wspólnie przy pracy nad programem. Anno, Andrzeju, Małgosiu, to dzięki Wam widzowie rozpoczynali poranki z energią i uśmiechem" - mogliśmy przeczytać w specjalnym oświadczeniu. W dalszej części przekazano, że Małgorzata Rozenek-Majdan i Agnieszka Woźniak-Starak także żegnają się z programem. Dla nich przygotowano jednak nowe formaty.

Wiadomo, kto zastąpi zwolnionych prezenterów "Dzień dobry TVN"! Takich nazwisk nikt się nie spodziewał

Plejada opublikowała listę gwiazd, które pojawią się w wakacyjnych wydaniach "Dzień dobry TVN". Są na niej: Anna Senkara, Gabi Drzewiecka, Ewa Drzyzga, Mateusz Hładki, Krzysztof Skórzyński oraz Robert Stockinger. Szczególnie zaskakuje nazwisko pierwszej z gwiazd. Do tej pory dziennikarka spełniała się bowiem jako korespondentka z Wielkiej Brytanii.

Jesteście ciekawi, jak wypadną?

