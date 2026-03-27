Widzowie nienawidzą jej postaci. Aktorka ujawnia, jak reagują na nią na ulicy

Młoda gwiazda, Katarzyna Gałązka, zdobyła rozpoznawalność dzięki udziałowi w takich produkcjach jak "Klangor", "#BringBackAlice" czy "Algorytm miłości". Ostatnio fani mogli ją oglądać również w "Królu dopalaczy" oraz w "Młodych glinach". Jednak to rola w popularnym tasiemcu "Na Wspólnej" przyniosła jej największy rozgłos. Jej wcielenie w socjopatyczną Kalinę odbiło się szerokim echem i zszokowało wielu widzów.

Katarzyna Gałązka: Kalina zniszczyła życie Darkowi i Kasi

Aktorka dołączyła do obsady zaledwie kilka miesięcy temu, lecz błyskawicznie wyrosła na kluczową postać. Wszystko za sprawą zaciekłego konfliktu z Darkiem, w którego wciela się Michał Mikołajczak. Ich relacja to prawdziwe pole bitwy, na którym Kalina nie waha się przed niczym. Ma na swoim koncie symulowanie ataku, udawanie ciąży i rzekome poronienie, a do tego zbałamuciła Tadeusza (Jakub Pruski) i starszego Zakościelnego. Doprowadziła nawet do kradzieży, obarczając winą Żbika. Jej intrygi postawiły na skraju przepaści małżeństwo Darka z Kasią, w którą wciela się Julia Chatys. W nadchodzących epizodach bohaterki zmierzą się w otwartej walce.

Katarzyna Gałązka o reakcjach fanów "Na Wspólnej" na jej osobę

To zjawisko znane od dawna – niektórzy fani zacierają granicę między fikcją a rzeczywistością. Często przenoszą emocje z ekranu na samych aktorów, co dotknęło już niejedną gwiazdę kina w Hollywood, a także na polskim podwórki. Największe wyzwanie stoi jednak przed odtwórcami czarnych charakterów. Interakcje z widzami mogą okazać się niezwykle trudne. Katarzyna Gałązka w rozmowie z Radiem Eska przyznała, że często bywa rozpoznawana na ulicy właśnie jako serialowa Kalina. Podzieliła się także anegdotą dotyczącą jednej z takich sytuacji.

Zdarzyło mi się. I to w ogóle w takim momencie, że ja po prostu weszłam do piekarni u siebie na osiedlu, w jakiejś czapce, zupełnie rozcharakteryzowana, bez makijażu i w wielkiej puchowej kurtce. A pani tak patrzy na mnie i mówi: "To pani! Kalina! Wiedziałam!".

Mimo to, jak zaznaczyła aktorka, spotkana przez nią osoba nie zachowała się wobec niej wrogo. Gałązka podkreśla, że jej dotychczasowe interakcje z miłośnikami "Na Wspólnej" należą do pozytywnych doświadczeń.

Właśnie to jest ciekawe, że widzowie bardzo emocjonalnie podchodzą do mojej postaci, ale ja czuję duże rozgraniczenie pomiędzy postacią, a mną. Jednak, dzięki Bogu, mnie darzą sympatią - skwitowała.

