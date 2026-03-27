Czarna komedia z gwiazdorską obsadą. Ten polski serial wywołał gigantyczne skrajności w ocenach

Serial Powrót zastąpi Glinę w ramówce stacji TVP1
Aktualnie publiczny nadawca proponuje swoim widzom kryminalną produkcję "Glina. Nowy rozdział", będącą wznowieniem niezwykle popularnego formatu z początków obecnego stulecia, za którym stoi platforma SkyShowtime. Kiedy pod koniec kwietnia zakończą się regularne pokazy tego tytułu, jego miejsce w harmonogramie ramówki zajmie "Powrót". Jest to pierwotnie stworzony dla telewizji Canal+ projekt, za który odpowiada znakomity reżyser Adrian Panek, znany z „Otwórz oczy”, oraz doświadczony scenarzysta Krzysztof Rak, twórca sukcesów takich obrazów jak "Bogowie" i "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej".
Bartłomiej Topa jako zmartwychwstały Jan Starostecki
Fabuła skupia się na postaci Jana Starosteckiego, którego brawurowo odgrywa znany z hitu „1670” Bartłomiej Topa. Główny bohater prowadzi niesamowicie monotonne życie, zmagając się z wieloma niewypowiedzianymi pretensjami do świata, aż pewnego dnia niespodziewanie umiera na zawał serca. Ku wielkiemu zaskoczeniu śmierć okazuje się dla niego całkowicie nowym otwarciem, ponieważ mężczyzna nagle budzi się z martwych, zupełnie nie pojmując, z jakiego powodu otrzymał od losu tę nieprawdopodobną, drugą szansę.
Szybko jednak uświadamia sobie bardzo gorzką prawdę, że całe jego otoczenie doskonale funkcjonuje bez niego. Jego małżonka Agata, w którą wciela się Magdalena Walach, zdążyła już ułożyć sobie codzienność na nowo, wyrzucając osobiste pamiątki męża i zamykając ten rozdział swojego życia. Z kolei jego znajomi reagują na dawną nieobecność zmarłego kolegi tak, jakby był to zaledwie nic nieznaczący i dawno zapomniany problem.
Kompletnie zagubiony i głęboko dotknięty taką postawą bliskich, Jan postanawia zdradzić swoją tajemnicę wyłącznie najbardziej zaufanemu koledze, Kostkowi, którego gra Wojciech Mecwaldowski. Dwaj panowie wspólnie starają się rozwikłać zagadkę tego nietypowego zmartwychwstania i znaleźć dla głównego bohatera nowy cel istnienia. Ich codzienne zmagania generują całą lawinę niezwykle zabawnych i często mocno przerysowanych zdarzeń, zmuszając dawnego nieboszczyka do ostatecznego rozliczenia się ze swoimi poważnie zaniedbanymi relacjami rodzinnymi.
Produkcja Powrót wywołała bardzo mieszane uczucia wśród krytyków
Produkcja zatytułowana "Powrót”"to umiejętne połączenie elementów komediowych z głębokim, życiowym smutkiem, uświadamiające widzom bardzo ważną i przejmującą życiową lekcję.
"prawdziwy przełom często pojawia się dopiero wtedy, gdy pozornie stracimy wszystko".
Na ekranie możemy podziwiać naprawdę wyśmienitą obsadę aktorską, która przyciąga przed telewizory wielu widzów:
- Bartłomieja Topę w roli głównego bohatera, Jana Starosteckiego,
- Wojciecha Mecwaldowskiego jako jego najbliższego przyjaciela, Kostka,
- Magdalenę Walach, która odgrywa postać małżonki, Agaty Starosteckiej,
- Marię Dębską, która wciela się w postać Malwiny,
- Zuzannę Mikołajczyk, kreującą na ekranie Zoję Starostecką, czyli córkę głównego bohatera.
Kiedy format debiutował na rynku cztery lata temu, zwykli odbiorcy byli w swoich opiniach dość zgodni, twierdząc, że choć nie jest to wybitne dzieło, to z pewnością nie można nazwać go całkowitym fiaskiem. Zdecydowanie większy rozstrzał w opiniach zaprezentowali profesjonalni krytycy filmowi, którzy wystawiali serialowi noty oscylujące w bardzo szerokim przedziale od marnych trzech do aż ośmiu punktów na dziesięć możliwych.
Kiedy odbędzie się premiera miniserialu Powrót na TVP1?
Ten telewizyjny obraz stanowi w całości domkniętą, sześcioodcinkową opowieść, ponieważ twórcy ostatecznie nigdy nie zrealizowali jego drugiego sezonu. Pierwszy epizod zadebiutuje na kanale TVP1 dokładnie w piątek, 24 kwietnia, a widzowie będą mogli zasiąść przed telewizorami punktualnie o godzinie 20:30.
