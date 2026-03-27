Czarna komedia z gwiazdorską obsadą. Ten polski serial wywołał gigantyczne skrajności w ocenach

Kasia Kowalska
2026-03-27 15:06

W nadchodzącym miesiącu stacja TVP1 zaprezentuje widzom polską produkcję, która zadebiutowała na rynku cztery lata temu, budząc ogromne kontrowersje wśród recenzentów. Mroczna produkcja komediowa zatytułowana "Powrót" przyciąga znanymi nazwiskami i stanowi bardzo nietypową, współczesną wariację na temat klasycznej "Opowieści wigilijnej".

Serial Powrót zastąpi Glinę w ramówce stacji TVP1

Autor: Jarosław Sosiński/ Canal+/ Materiały prasowe

Aktualnie publiczny nadawca proponuje swoim widzom kryminalną produkcję "Glina. Nowy rozdział", będącą wznowieniem niezwykle popularnego formatu z początków obecnego stulecia, za którym stoi platforma SkyShowtime. Kiedy pod koniec kwietnia zakończą się regularne pokazy tego tytułu, jego miejsce w harmonogramie ramówki zajmie "Powrót". Jest to pierwotnie stworzony dla telewizji Canal+ projekt, za który odpowiada znakomity reżyser Adrian Panek, znany z „Otwórz oczy”, oraz doświadczony scenarzysta Krzysztof Rak, twórca sukcesów takich obrazów jak "Bogowie" i "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej".

Fabuła skupia się na postaci Jana Starosteckiego, którego brawurowo odgrywa znany z hitu „1670” Bartłomiej Topa. Główny bohater prowadzi niesamowicie monotonne życie, zmagając się z wieloma niewypowiedzianymi pretensjami do świata, aż pewnego dnia niespodziewanie umiera na zawał serca. Ku wielkiemu zaskoczeniu śmierć okazuje się dla niego całkowicie nowym otwarciem, ponieważ mężczyzna nagle budzi się z martwych, zupełnie nie pojmując, z jakiego powodu otrzymał od losu tę nieprawdopodobną, drugą szansę.

Szybko jednak uświadamia sobie bardzo gorzką prawdę, że całe jego otoczenie doskonale funkcjonuje bez niego. Jego małżonka Agata, w którą wciela się Magdalena Walach, zdążyła już ułożyć sobie codzienność na nowo, wyrzucając osobiste pamiątki męża i zamykając ten rozdział swojego życia. Z kolei jego znajomi reagują na dawną nieobecność zmarłego kolegi tak, jakby był to zaledwie nic nieznaczący i dawno zapomniany problem.

Kompletnie zagubiony i głęboko dotknięty taką postawą bliskich, Jan postanawia zdradzić swoją tajemnicę wyłącznie najbardziej zaufanemu koledze, Kostkowi, którego gra Wojciech Mecwaldowski. Dwaj panowie wspólnie starają się rozwikłać zagadkę tego nietypowego zmartwychwstania i znaleźć dla głównego bohatera nowy cel istnienia. Ich codzienne zmagania generują całą lawinę niezwykle zabawnych i często mocno przerysowanych zdarzeń, zmuszając dawnego nieboszczyka do ostatecznego rozliczenia się ze swoimi poważnie zaniedbanymi relacjami rodzinnymi.

Produkcja zatytułowana "Powrót”"to umiejętne połączenie elementów komediowych z głębokim, życiowym smutkiem, uświadamiające widzom bardzo ważną i przejmującą życiową lekcję.

"prawdziwy przełom często pojawia się dopiero wtedy, gdy pozornie stracimy wszystko".

Na ekranie możemy podziwiać naprawdę wyśmienitą obsadę aktorską, która przyciąga przed telewizory wielu widzów:

  • Bartłomieja Topę w roli głównego bohatera, Jana Starosteckiego,
  • Wojciecha Mecwaldowskiego jako jego najbliższego przyjaciela, Kostka,
  • Magdalenę Walach, która odgrywa postać małżonki, Agaty Starosteckiej,
  • Marię Dębską, która wciela się w postać Malwiny,
  • Zuzannę Mikołajczyk, kreującą na ekranie Zoję Starostecką, czyli córkę głównego bohatera.

Kiedy format debiutował na rynku cztery lata temu, zwykli odbiorcy byli w swoich opiniach dość zgodni, twierdząc, że choć nie jest to wybitne dzieło, to z pewnością nie można nazwać go całkowitym fiaskiem. Zdecydowanie większy rozstrzał w opiniach zaprezentowali profesjonalni krytycy filmowi, którzy wystawiali serialowi noty oscylujące w bardzo szerokim przedziale od marnych trzech do aż ośmiu punktów na dziesięć możliwych.

Ten telewizyjny obraz stanowi w całości domkniętą, sześcioodcinkową opowieść, ponieważ twórcy ostatecznie nigdy nie zrealizowali jego drugiego sezonu. Pierwszy epizod zadebiutuje na kanale TVP1 dokładnie w piątek, 24 kwietnia, a widzowie będą mogli zasiąść przed telewizorami punktualnie o godzinie 20:30.

