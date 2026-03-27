Powrót kultowego serialu budzi ogromne kontrowersje. Wszystko przez główne gwiazdy

Powstaje nowy serial ze świata "Z Archiwum X"

Realizacja kolejnej produkcji z uniwersum "Z Archiwum X" wciąż znajduje się w fazie wstępnej i nie otrzymała ostatecznego zielonego światła. Aktualnie Ryan Coogler, znany z takich hitów jak "Czarna Pantera" czy "Creed", współpracuje z showrunnerką Jennifer Yale nad przygotowaniem odcinka pilotażowego. To od jego przyjęcia zależy, czy platforma Hulu zdecyduje się na zamówienie pełnego sezonu. Ujawniono już jednak pierwsze szczegóły dotyczące fabuły oraz nazwiska odtwórców kluczowych ról. Na ekranie zobaczymy Himesha Patela oraz Danielle Deadwyler. Jak łatwo było przewidzieć, decyzje castingowe wywołały falę gorących komentarzy.

Himesh Patel i Danielle Deadwyler w obsadzie "Z Archiwum X". Fala komentarzy

Twórcy nadchodzącego formatu wyraźnie zaznaczają, że zaangażowani aktorzy nie wcielą się w nowe wersje kultowych postaci Foxa Muldera i Dany Scully. Himesh Patel i Danielle Deadwyler zagrają zupełnie nowych bohaterów. Mimo to część internautów ostro skrytykowała ten wybór. Głównym powodem niezadowolenia okazał się kolor skóry aktorów, co wywołało rasistowskie ataki i oskarżenia o szerzenie propagandy. "Ah, czyli wymienianie białych aktorów na czarnoskórych wciąż trwa. Je*ać ten serial" - czytamy w jednym z wielu komentarzy.

W sieci nie brakuje jednak głosów rozsądku. Wielu użytkowników staje w obronie obsady, stanowczo potępiając rasistowskie wpisy i chwaląc twórców za wprowadzenie większej różnorodności na ekran. Pozostaje liczyć na to, że negatywne emocje opadną, a aktorzy nie doświadczą tak drastycznych sytuacji jak Paapa Essiedu z nowej odsłony "Harry'ego Pottera", który musiał zmierzyć się z groźbami pozbawienia życia ze strony toksycznych fanów.

Kiedy premiera nowego "Z Archiwum X" na platformie Hulu? Znamy zarys fabuły

Projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Dalsze losy tytułu są uzależnione od oceny odcinka pilotażowego przez władze serwisu Hulu. Jeśli decydenci dadzą twórcom wolną rękę, debiut serii nastąpi najwcześniej w drugiej połowie 2027 roku. Oś fabularna ma koncentrować się na losach dwóch zupełnie odmiennych agentów. Zostają oni przydzieleni do specyficznego działu, w którym będą musieli rozwikłać stare, zapomniane śledztwa. Autorzy podkreślają, że ich celem jest zaprezentowanie całkowicie nowej opowieści, a nie bezpośredni reboot klasycznego formatu.

Czy David Duchovny i Gillian Anderson pojawią się w nowym "Z Archiwum X"?

Za reżyserię oraz scenariusz odpowiada Ryan Coogler, natomiast stanowisko showrunnerki objęła Jennifer Yale, która wcześniej pracowała przy takich tytułach jak "Outlander", "Legion" czy "See". W produkcję zaangażowany jest również twórca oryginalnego formatu, Chris Carter. Obecnie nie ma oficjalnych informacji dotyczących ewentualnego powrotu Gillian Anderson i Davida Duchovnego do ich legendarnych ról, jednak zagraniczne serwisy sugerują, że aktorzy wyrażają chęć ponownego występu.

Kultowe "Z Archiwum X" gościło na ekranach pierwotnie w latach 1993-2002. W 2016 roku format doczekał się wznowienia na kolejne dwa sezony. Łącznie zrealizowano jedenaście serii oraz dwa pełnometrażowe filmy kinowe. Pierwsze dziewięć sezonów tej klasycznej produkcji można obecnie oglądać w katalogu platformy Disney+.

