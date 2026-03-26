Zrobiła operację i straciła karierę. Dziś Jennifer Grey obchodzi 66. urodziny i znowu jest na salonach

Film "Dirty Dancing" z 1987 roku to absolutny klasyk, który na stałe zapisał się w historii kinematografii. Produkcja ta okazała się przełomowa zarówno dla Jennifer Grey, jak i Patricka Swayze. Opowieść o zakazanej miłości zawładnęła sercami widzów na całym globie. Mimo początkowo niewielkiego budżetu, tytuł niespodziewanie odniósł gigantyczny, międzynarodowy sukces, generując potężne zyski i zdobywając wiele prestiżowych statuetek. Po niemal 40 latach odtwórczyni roli Baby wciąż fascynuje publiczność, mimo wyraźnej zmiany wizerunku i trudnych życiowych doświadczeń.

Rodzina Jennifer Grey. Z kim spokrewniona jest Baby z "Dirty Dancing"?

Aktorka, która podbiła Hollywood pod koniec lat 80., urodziła się 26 marca 1960 roku w Nowym Jorku. Artystyczne zdolności odziedziczyła po obojgu rodzicach. Jej matka, Jo Wilder, zrezygnowała z kariery artystycznej przed przyjściem córki na świat. Z kolei ojciec, aktor i tancerz Joel Grey, kontynuował swoją działalność zawodową. W 1972 roku za rolę w słynnym musicalu "Kabaret" zdobył Oscara oraz nagrodę Tony.

ZOBACZ TEŻ: Megan Fox wraca w kultowej roli. Wcześniej ją za nią zlinczowano

Świętująca aktualnie 66. urodziny aktorka już w szkole średniej uczęszczała na zajęcia z aktorstwa i baletu. Później kontynuowała naukę w nowojorskiej Neighborhood Playhouse School of the Theatre, chwytając się w międzyczasie różnych dorywczych zajęć. Przed debiutem na Broadwayu występowała w spotach reklamowych. Przełomem okazał się dla niej udział w komedii "Wolny dzień Ferrisa Buellera" w 1986 roku. Następnie przyszła rola Frances "Baby" Houseman w "Dirty Dancing".

Dlaczego Jennifer Grey zmieniła nos? Gwiazda dużo przez to straciła

Początkowo niskobudżetowy "Dirty Dancing" przyniósł aktorce zaledwie 50 tysięcy dolarów gaży. Jednak film okazał się gigantycznym przebojem, stając się pierwszą w Stanach Zjednoczonych produkcją, która sprzedała się w nakładzie ponad miliona kopii. Jennifer Grey otrzymała nominację do Złotego Globu dla najlepszej aktorki w komedii lub musicalu. Niestety, już na początku lat 90. jej błyskotliwa kariera niespodziewanie wyhamowała.

Gwiazda zdecydowała się skonsultować z chirurgami plastycznymi problem z przegrodą nosową. Po pierwszej korekcie okazało się, że potrzebna jest kolejna interwencja. Druga operacja przyniosła nieoczekiwane rezultaty – wygląd aktorki zmienił się nie do poznania. Nawet jej bliscy mieli problem z identyfikacją gwiazdy po tak drastycznej zmianie rysów. Ta transformacja sprawiła, że najwięksi hollywoodzcy twórcy przestali się nią interesować. Po latach, w jednym z wywiadów, Jennifer Grey przyznała, że myślała nawet o zmianie tożsamości i budowaniu kariery artystycznej pod nowymi personaliami.

"Weszłam na salę operacyjną jako celebrytka - i wyszłam jako anonimowa osoba. Czułam się jak w projekcie ochrony świadków lub jak gdyby niewidzialna" - powiedziała.

Aktorka w formie po latach. Nowotwór tarczycy i powrót na szczyt

W nowym tysiącleciu aktorka wróciła na ekrany, występując w wielu produkcjach telewizyjnych i obracając w żart sprawę swoich szeroko komentowanych przez prasę operacji. W 2010 roku zdominowała parkiet w amerykańskiej edycji formatu "Dancing with the Stars". Mimo wcześniejszych problemów ze zdrowiem – zdiagnozowano u niej nowotwór tarczycy, który wymagał usunięcia przed samym rozpoczęciem programu – Jennifer Grey zwyciężyła w finale. Do dzisiaj jest aktywna zawodowo i z dumą pielęgnuje swoje żydowskie korzenie, troszcząc się o 93-letniego ojca. W 2015 roku oboje wystąpili na scenie podczas ceremonii wręczenia nagród Tony.

Znacznie mniej chętnie wspomina natomiast tragiczne wydarzenia z życia osobistego. Tuż przed premierą "Dirty Dancing" podróżowała po Irlandii razem z aktorem Matthew Broderickiem. Uczestniczyli w wypadku samochodowym, w którym zginęli pasażerowie drugiego pojazdu, a oni sami odnieśli obrażenia. W jednym z wywiadów Grey wyznała, że nie potrafiła w pełni cieszyć się niespodziewanym sukcesem filmu, zmagając się z ogromnym poczuciem winy po przetrwaniu tej tragedii.

