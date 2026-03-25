Megan Fox wraca w kultowej roli. Wcześniej ją za nią zlinczowano

Filmowe wytwórnie coraz częściej sięgają po dawne hity, tworząc nowe wersje, kontynuacje czy prequele z braku świeżych pomysłów. Taki los spotkał już "Zakręcony piątek" oraz "Diabeł ubiera się u Prady". Teraz Megan Fox i Amanda Seyfried szykują się do występu w kolejnej odsłonie "Zabójczego ciała". Produkcja doczeka się sequela po 17 latach, kiedy to podejście widzów i recenzentów uległo znaczącej poprawie.

Od finansowej klapy do statusu kultowego filmu

Wchodzące do kin w 2009 roku "Zabójcze ciało", będące mieszanką komedii i horroru, spotkało się z fatalnym przyjęciem ze strony widowni oraz krytyków. Obraz okazał się również wielką klapą finansową. W takich przypadkach wielkie wytwórnie zazwyczaj nie decydują się na tworzenie kontynuacji, ponieważ nie jest to dla nich opłacalne. Jednak po udostępnieniu na platformach streamingowych, "Zabójcze ciało" doczekało się swoistego renesansu i odzyskało uznanie.

Obecnie wielu widzów uważa, że ten komediowy horror, celowo bawiący się kiczem, wyprzedził swoje czasy i był zbyt postępowy dla pierwotnych odbiorców. Pod przykrywką prostej historii o opętaniu, twórcy przemycili bowiem ważny przekaz dotyczący przedmiotowego traktowania i seksualizacji młodych kobiet. Z perspektywy czasu mszcząca się na oprawcach bohaterka to doskonały obraz "potwora" w kobiecym wydaniu.

Megan Fox i Amanda Seyfried powrócą w "Zabójczym ciele 2"

O kontynuacji "Zabójczego ciała" mówiło się nieoficjalnie od wielu miesięcy. Wspominała o tym również Amanda Seyfried, odgrywająca jedną z głównych ról, która przeżywa obecnie rozkwit kariery. Głos w sprawie zabrała także reżyserka pierwszej części, Karyn Kusama. "Wiem, że [Diablo Cody, scenarzystka "Zabójczego ciała" - przyp. red.] pracuje obecnie nad scenariuszem i nie mogę się doczekać, by usłyszeć, cóż takiego wymyśliła" - powiedziała w rozmowie z serwisem Deadline.

Do niedawna były to jednak tylko niepotwierdzone informacje. Teraz zagraniczne serwisy donoszą, że Diablo Cody oficjalnie potwierdziła realizację "Zabójczego ciała 2". Dodatkowo zasugerowano, że Megan Fox i Amanda Seyfried ponownie wcielą się w postaci Jennifer i Needy. Na ten moment nie jest jednak jasne, czy znów będą pierwszoplanowymi bohaterkami i jak duży będzie ich udział w nowej historii.

Fabuła pierwszej części "Zabójczego ciała". Gdzie obejrzeć?

Fabuła "Zabójczego ciała" skupia się na relacji dwóch skrajnie różnych przyjaciółek. Jennifer (Megan Fox) to popularna w szkole cheerleaderka, świadoma swojej urody i mająca skłonność do złośliwości. Z kolei Needy (Amanda Seyfried) to nieśmiała uczennica w okularach, będąca w tym przypadku klasycznym przykładem ukrywania urody aktorki za pomocą mało atrakcyjnej charakteryzacji. Spokojne życie dziewczyn wywraca się do góry nogami po pożarze w lokalnym barze i koncercie przyjezdnej kapeli rockowej. To właśnie wtedy Jennifer staje się potworem i zaczyna... zjadać miejscowych chłopaków. Film "Zabójcze ciało" jest obecnie dostępny na platformie Disney+.

QUIZ: Horrory w PRL-u. Tak strasznego quizu jeszcze nie było Pytanie 1 z 10 W „Dziecku Rosemary” Polańskiego z 1968 r. hybryda szatana i człowieka ma cechy fizyczne: .wielbłądzie amorficzne (bezkształtne) ludzkie i diabelskie Następne pytanie