Katy Perry znalazła szczęście u boku Justina Trudeau. Wiemy, z kim spotyka się Orlando Bloom

Kamil Polewski
2026-03-25 14:26

Amerykańska piosenkarka i popularny brytyjski aktor uchodzili za idealny duet. Ich uczucie narodziło się po rozdaniu Złotych Globów, jednak po latach wspólnego życia relacja dobiegła końca. Artystka szybko znalazła miłość u boku byłego szefa kanadyjskiego rządu. Jak się okazuje, gwiazdor kina również nie cierpi na samotność po głośnym rozstaniu.

Katy Perry słynie z medialnego życia uczuciowego i kilku szeroko komentowanych relacji. Najwięcej emocji budził jej wieloletni związek z brytyjskim aktorem, którego owocem jest mała Daisy. Kiedy uczucie zgasło, gwiazda zaledwie kilka tygodni później odnalazła szczęście u boku Justina Trudeau, byłego szefa rządu Kanady. Fani zastanawiali się, jak po rozpadzie rodziny radzi sobie ojciec jej dziecka. Okazuje się, że gwiazdor kina pilnie strzegł tajemnicy o swojej młodszej partnerce.

Katy Perry i Orlando Bloom rozstali się. Piosenkarka zaczęła zaskakujący związek

Drogi celebrytów przecięły się w 2016 roku w kuluarach gali Złotych Globów. Oboje mieli już za sobą nieudane małżeństwa. Piosenkarka była wcześniej związana z Russellem Brandem, natomiast Orlando Bloom zakończył relację z Mirandą Kerr. Warto dodać, że z australijską modelką wychowywał już syna Flynna.

Zakochani zbudowali patchworkową rodzinę i cieszyli się wspólnym życiem. Zimą 2019 roku poinformowali o zaręczynach, a kilkanaście miesięcy później świętowali narodziny córeczki Daisy. Rozpad tej niemal dziesięcioletniej relacji został oficjalnie ogłoszony w czerwcu 2025 roku. Błyskawicznie pojawiły się zaskakujące doniesienia z życia piosenkarki. Oprócz odbycia lotu w przestrzeń kosmiczną, Katy Perry potwierdziła relację z kanadyjskim politykiem. Justin Trudeau, podobnie jak ona, jest po rozwodzie. W lutym zakochani spędzali wspólnie czas na górskich stokach.

Polecany artykuł:

Céline Dion zaplanowała występy w Europie? Wyciekły daty jej koncertów
Wielka przemiana Katy Perry! Nie uwierzysz, gdy ją zobaczysz
Orlando Bloom nie jest singlem. Nową partnerką aktora jest dużo młodsza Luisa Laemmel

Co w tym czasie działo się u byłego narzeczonego gwiazdy estrady? Wiele wskazywało na to, że artysta skupi się wyłącznie na obowiązkach ojcowskich wobec dwójki dzieci pochodzących z różnych relacji. Brytyjski dziennik "The Sun" dotarł jednak do zaskakujących informacji. Orlando Bloom ułożył sobie życie u boku młodszej o 21 lat kobiety. Para była widziana razem m.in. podczas finałowych rozgrywek Super Bowl na terenie Stanów Zjednoczonych.

ZOBACZ TEŻ: Justyna Steczkowska krytykuje udział Izraela w Eurowizji. Chce odciąć się od wydarzenia

Dziennikarze szybko ustalili tożsamość nowej wybranki serca. 49-letni gwiazdor przez długie miesiące utrzymywał w sekrecie zażyłość z 28-letnią Luisą Laemmel. Zgodnie z relacjami prasowymi, w ubiegłym tygodniu aktor poleciał do ojczyzny swojej partnerki, Szwajcarii, zabierając ze sobą psa. Na miejscu poznał jej bliskich, a zakochani spędzili czas w luksusowym hotelu, gdzie doba kosztuje blisko czternaście tysięcy funtów. To rzadka szansa na wspólny odpoczynek, bowiem na co dzień dzielą ich tysiące kilometrów między Nowym Jorkiem a Los Angeles.

"Orlando i Luisa sekretnie spotykają się od kilku miesięcy. Stali się właściwie małą rodziną, a Orlando zabrał ze sobą na wyjazd swojego pudla Biggie Smalls. Mieszka w LA, a ona w Nowym Jorku, więc nie mogą widywać się cały czas. Ale naprawdę iskrzy" - czytamy na łamach "The Sun".

