Mural z Korą został zniszczony przez wandali! To kolejna taka sytuacja!

Kora odeszła niemal osiem lat temu. Pamięć o niej nie ginie

Olga Jackowska, znana najlepiej jako Kora, była artystką jedyną w swoim rodzaju. Jej charyzma oraz charakterystyczny styl śpiewania są nie do podrobienia. Piosenkarka na zawsze odcisnęła piętno na polskiej kulturze. Charyzmatyczna wokalistka zespołu Maanam zmarła w lipcu 2018 roku. Przed śmiercią zmagała się z rakiem jajnika.

Przedwczesna śmierć Kory wstrząsnęła całą Polską. Została pochowana na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Grób artystki jest tak wyjątkowy, jak ona sama. Miejsce jej ostatniego spoczynku regularnie odwiedzają fani. Nie jest to jedyne miejsce w Warszawie, gdzie można oddać jej hołd.

Kora przed dwie dekady mieszkała w domu na Bielanach. Krótko po jej odejściu fasadę budynku ozdobił neon z napisem "Miłość to wieczna tęsknota" wzorowanym na piśmie zmarłej piosenkarki. Kilka miesięcy później na tyłach Pałacu Branickich odsłonięto niezwykły mural autorstwa Bruno Althamera.

Portret Kory tworzy całość z kasztanowcem, który rośnie przed budynkiem. Mural zmienia się razem z porami roku. Warszawiacy i turyści licznie odwiedzają to miejsce, szczególne wiosną, gdy przyroda budzi się do życia oraz gdy drzewo zakwita. Jednak w tym roku fanów Kory czekała przykra niespodzianka.

Zobacz również: Kamil Sipowicz ujawnił, co zrobił z prochami Kory. Prawo jasno tego zabrania. Szokujące, co działo się później

Mural z podobizną Kory został zdewastowany!

Mural został bowiem zdewastowany przez nieznanych sprawców. Podobizna wokalistki została pomazana czarną farbą. To kolejna taka sytuacja! Dzieło Bruno Althamera powstało z inicjatywy magazynu Wysokie Obcasy oraz Fundacji Agory i to oni odpowiadają za naprawę muralu.

Ściana, na której powstał mural, należy do ZGN i została wydzierżawiona Fundacji Agory, która pełni rolę opiekuna murali. To z inicjatywy tej fundacji powstała praca, a fundacja odpowiada także za jej konserwację i naprawy – tłumaczyła w rozmowie z portalem warszawa.naszemiasto.pl Anna Łobko, rzeczniczka prasowa dzielnicy Śródmieście.

Naprawa zniszczonego muralu może potrwać nawet kilka tygodni. Szansa na znalezienie i ukaranie osoby odpowiedzialnej za jego dewastację jest niewielka.

W stolicy można podziwiać jeszcze jeden mural z podobizną Kory. W 2021 roku kolejny portret gwiazdy polskiej sceny muzycznej pojawił się na warszawskich Bielanach.

Zobacz również: Niezwykła siła Kory miała bolesne źródło. Jak trauma z dzieciństwa ukształtowała ikonę rocka?

QUIZ. Kora czy Beata Kozidrak. Kto śpiewa te szlagiery? "Biała armia", "Boskie Buenos", "Józek" Pytanie 1 z 20 "Józek, nie daruję ci tej nocy" to kawałek, który śpiewa: Kora Beata Kozidrak Następne pytanie