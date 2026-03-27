Ten serial ma same pozytywne oceny. Opowiada mroczną historię

Nowy serial na podstawie książek Jo Nesbø

Przygody detektywa Harry'ego Hole'a nie miały dotychczas szczęścia do ekranizacji. Doskonałym przykładem jest chłodno przyjęty przez recenzentów "Pierwszy śnieg" z 2017 roku, w którym główną rolę zagrał Michael Fassbender. Nie jest więc zaskoczeniem, że fani gatunku z dużym dystansem podchodzili do najnowszej produkcji Netflixa, zatytułowanej po prostu "Harry Hole". Ostatecznie jednak projekt pozytywnie zaskoczył, choć entuzjazm sugerowany przez wysoki wynik na platformie Rotten Tomatoes wymaga pewnego uściślenia.

Fabuła serialu "Harry Hole" na Netflixie

Główny bohater, Harry Hole, to wybitny w swoim fachu detektyw, który bezbłędnie radzi sobie z najgroźniejszymi przestępcami. Niestety, sukcesy zawodowe nie przekładają się na jego życie prywatne, które jest pełne problemów i zmagania się z dawnymi traumami. Sytuacji nie ułatwia również jego kolega po fachu, którego metody pracy dalekie są od liter prawa.

W postać genialnego śledczego wcielił się Tobias Santelmann, znany z niedawnej roli w serialu "Veronika". Jego największego antagonistę i zarazem współpracownika, Toma Waalera, zagrał Joel Kinnaman, którego widzowie kojarzą z takich hitów jak "Altered Carbon" czy "The Suicide Squad". Na ekranie zobaczymy także plejadę innych aktorów. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Pia Tjelta jako Rakel Fauke,

Maxime Baune Bochud jako Oleg Fauke,

Ellen Helinder jako Beate Lønn,

Anders Baasmo jako Bjarne Møller,

Cato Skimten Storengen jako Bjørn Holm,

Agnes Born jako Camilla Loen.

Za scenariusz odpowiada sam Jo Nesbø, co od początku było dobrym prognostykiem. Netflix również pokłada ogromne nadzieje w tym tytule, a zapowiedzi fabularne brzmią niezwykle obiecująco.

Czy warto obejrzeć "Harry'ego Hole'a"? Opinie o serialu

Produkcja "Harry Hole" zebrała w większości przychylne recenzje, chociaż nie uchodzi za dzieło wybitne. Warto zaznaczyć, że wynik 100% na Rotten Tomatoes opiera się na niewielkiej próbie zaledwie siedmiu recenzji. System ten uznaje za pozytywne oceny od 6/10 wzwyż – i to właśnie w tych granicach oscylują na ten moment werdykty polskich recenzentów.

