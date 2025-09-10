„Wieczór z Alicją” pamiętają wszyscy. Teraz kolejny program Resich znika. Dziennikarka robi przerwę po 40 latach pracy

Rozmowy, które miały klimat

„W bliskim planie” przez 9 lat gromadziło wiernych widzów. W sobotnie poranki przyciągało tych, którzy chcieli posłuchać długich, szczerych rozmów z gwiazdami. Gośćmi Alicji Resich byli m.in. Patricia Kazadi, Paweł Deląg, Patrycja Markowska, Anna Seniuk czy Bartek Kasprzykowski. Program był jednym z ostatnich na rynku klasycznych talk-show, gdzie główną rolę grała rozmowa i osobowość prowadzącej.

Zobacz też: Ryster chwali zmiany w "PnŚ", Resich krytykuje zwolnienie jednej z par. Dawne gwiazdy komentują zmiany w TVP

Alicja Resich przyznaje: „Czuję zmęczenie materiałem”

Alicja Resich w rozmowie z Wirtualnymi Mediami potwierdziła, że to koniec formatu.

Byłam na antenie kilkanaście lat i przyznam szczerze, że ja również chciałam zakończyć współpracę. Pracuję w telewizji ponad 40 lat i czuję zmęczenie materiałem

– powiedziała bez ogródek. Choć „W bliskim planie” kończy swoją misję, dziennikarka nie zamyka definitywnie drzwi do telewizji. Gwiazda przyznała jednak, ze choć robi sobie przerwę, to ma jeszcze inne projekty na uwadze.

Ikona polskiej telewizji

Alicja Resich-Modlińska to nazwisko, którego nie trzeba przedstawiać. Z telewizją związana jest od lat 80., a prawdziwą legendą stała się dzięki programowi „Wieczór z Alicją” emitowanemu w TVP2. Jej autorskie formaty, takie jak „A la show” czy „Na wyłączność”, biły rekordy popularności i tworzyły nową jakość telewizyjnych wywiadów. Widzowie pamiętają też jej charakterystyczny styl w " Śniadaniu z Dwójką" a także rolę redaktor naczelnej „Pytania na śniadanie”.

Do Polsatu trafiła już na początku lat 2000, prowadząc program „Zerwane więzi”, a później wróciła z formatem, który zamyka właśnie swój rozdział. Choć Resich mówi o zmęczeniu, trudno uwierzyć, że to koniec jej telewizyjnej drogi. Dziennikarka to mistrzyni wywiadu i ikona ekranu, której głos i styl zna cała Polska. Sama podkreśla, że chce odpocząć, ale „ma inne projekty na uwadze”. Czy jeszcze zobaczymy ją w nowym programie? Fani na pewno będą czekać.