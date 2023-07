Wielka rozpacz Dody. Gwiazda nie potrafiła powstrzymać emocji. Łzy płyną jej po policzkach. Co się stało?

To niestety nie są chyba najszczęśliwsze wakacje Doroty Rabczewskiej. Jej złamane serce wciąż krwawi. Czy jest jakiś sposób, by uleczyć tę ranę?

Mówi się, że najlepszym lekarstwem na zawód miłosny jest nowa miłość. Ale zanim ta się pojawi z pewnością musi upłynąć trochę czasu. Doda rozstanie z Dariuszem, który wydawał się poważnym kandydatem na wspólną przyszłość postanowiła odreagować zagranicznym wyjazdem. Luksusowy kurort, morze i palmy nie do końca uspokoiły jej skołatane serce.

Dlaczego Doda zalała się łzami?

Gwiazda była świadkiem zaręczyn zakochanej pary. Ten widok rozczulił ją do tego stopnia, że zaczęła rozpaczać. ”Dyskretnie podglądamy zaręczyny i mój kochany się rozkleił” - takim cytatem opatrzyła filmik towarzyszka Dody, pokazując zalaną łzami piosenkarkę. Łzy ciekły jej po policzkach. Z pewnością artystka przypomniała sobie chwile, kiedy i ona była szczęśliwa u boku drugiej osoby. A może jeszcze nie wszystko stracone i jest szansa, że Darek i Dorota do siebie wrócą? Przecież tak do siebie pasowali!

