Wielki powrót gwiazdora disco polo! Tomasz Niecik szokuje nowym klipem o wymownej nazwie „Masz wilgotne usta”!

Gwiazdor disco polo zaprosił do współpracy znanych influencerów

Tomasz Niecik i Zwariowany Braderek wypuścili właśnie teledysk do piosenki „Masz wilgotne usta”. Gwiazdor disco polo postanowił tym razem zaprosić do duetu znanego influencera Braderka. Odwiedziliśmy ich na planie filmowym w podwarszawskich Michałowicach. Zdjęcia do klipu powstały na terenie słynnej Wenecji Palace. Celebrytom towarzyszyła piękna modelka.

Tomasz Niecik nagrał kolejny kontrowersyjny utwór?

- To będzie nowy Niecik. Zaprosiłem do współpracy Barderka. Idę z duchem czasu. Trochę mnie nie było na rynku muzycznym. W czasie pandemii niczego nie wypuszczałem. Momentami zastanawiałem się, czy nie dać sobie spokoju, tym bardziej, że całkiem nieźle odnalazłem się w roli domatora. Czas spędzany z rodziną dawał mi wiele radości, ale miłość do muzyki okazała się silniejsza. Postanowiłem znów uderzyć i jestem pewien, że zarówno tekstem jak i nowoczesną aranżacją wbiję się w obecne trendy – mówi „Super Expressowi” Tomasz Niecik, który w najnowszym hicie śpiewa: „Masz wilgotne usta, zwinne jak langusta. Każdy jeden ruch twój to milion polubień…” Brzmi kontrowersyjnie? Posłuchajcie reszty!

Więcej w naszym wywiadzie wideo z artystą!