Wielki powrót Karoliny Gilon?! Telewizyjne kulisy, o których głośno się nie mówi

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-12 18:55

Karolina Gilon nie pozostanie długo poza telewizją! Jak udało się ustalić dziennikarzom portalu pudelek.pl, znana prezenterka może już wkrótce trafić w ręce konkurencyjnej stacji. Choć Polsat pożegnał się z gwiazdą w atmosferze medialnego skandalu, to wygląda na to, że jej kariera szybko nabierze tempa – i to w wielkim stylu.

Ostatnie tygodnie dla Karoliny Gilon były pełne emocji. Po tym, jak zniknęła z ramówki Polsatu, w sieci zawrzało. Wielu fanów i znanych postaci stanęło w jej obronie, sugerując, że telewizja nie wspierała kobiet po urlopie macierzyńskim. Stacja jednak nie pozostała dłużna, wydając oświadczenia i stanowczo broniąc swoich decyzji. W tym samym czasie pojawiły się pierwsze sygnały, że inna stacja telewizyjna bacznie obserwuje sytuację i… jest gotowa wyciągnąć do Karoliny pomocną dłoń.

Zobacz też: Karolina Gilon na weselu brata pociesza się po zwolnieniu z Polsatu. "Rodzina ponad wszystko"

Karolina Gilon przejdzie do TVN-u? W branży już plotkują

Polsat w swoim stanowisku podkreślał, że traktował prezenterkę uczciwie – zarówno w trakcie ciąży, jak i po narodzinach dziecka. Głos w sprawie zabrał też Edward Miszczak, sugerując, że Karolina Gilon miała uprzywilejowaną pozycję, dodając przy tym złośliwą uwagę o "płaczu za kierownicą porsche", choć w rzeczywistości prowadziła mercedesa.

Tymczasem za kulisami rozgrywa się inny scenariusz. Jak udało się ustalić dziennikarzom Pudelka  zainteresowanie Karoliną wyraziła dyrektor programowa TVN - Lidia Kazen. Obie panie znają się z czasów pracy w TTV, gdzie przez cztery lata tworzyły wspólne projekty.

Na razie priorytetem TVN jest zbliżający się festiwal w Sopocie (18 - 21 sierpnia 2025). Dopiero po tym wydarzeniu rozmowy z Gilon mogą wejść w decydującą fazę. Nieoficjalnie mówi się jednak, że jednym z pomysłów jest powierzenie jej prowadzenia programu "Mam talent" u boku Janka Pirowskiego - w miejsce Agnieszki Woźniak-Starak, która pożegnała się z formatem.

Lidka zawsze nazywała Karolinę zwierzęciem telewizyjnym. Choć rozpoznawalność zyskała w "Top Model", to uważała, że to ona zrobiła z niej prezenterkę w programach TTV. Ubolewała, jak przeszła do Polsatu, ale nie obraziła się, bo rozumiała powody i zawsze trzymała za nią kciuki (...) Z ust pani dyrektor padło zdanie, że skoro Karolina jest wolna, to trzeba to wykorzystać, bo fajnie byłoby ją mieć w TVN. Była już wstępna burza mózgów na ten temat i możliwe, że jakby chciała, to mogłaby poprowadzić "Mam talent" z Jankiem Pirowskim. Opcji jest kilka, ale to najpierw Karolina musi spotkać się z Lidką, by zobaczyć, czego każda z nich oczekuje i jak widzi ewentualną współpracę. Chęci są i zobaczymy, co z tego wyjdzie - powiedziała osoba pracująca w TVN dziennikarzom Pudelka.

Zobacz też: Gilon wyrzucona z "Ninja Warrior"? Miszczak ujawnia kulisy. Jest ostry komentarz!

Zobacz naszą galerię: Gilon wyrzucona z "Ninja Warrior"? Miszczak ujawnia kulisy. Jest ostry komentarz!

Karolina Gilon
34 zdjęcia
Sonda
Jesteś fanem Karoliny Gilon?
Karolina Gilon została wolontariuszką. Gwiazda pomaga starszym osobom
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROLINA GILON