Ostatnie tygodnie dla Karoliny Gilon były pełne emocji. Po tym, jak zniknęła z ramówki Polsatu, w sieci zawrzało. Wielu fanów i znanych postaci stanęło w jej obronie, sugerując, że telewizja nie wspierała kobiet po urlopie macierzyńskim. Stacja jednak nie pozostała dłużna, wydając oświadczenia i stanowczo broniąc swoich decyzji. W tym samym czasie pojawiły się pierwsze sygnały, że inna stacja telewizyjna bacznie obserwuje sytuację i… jest gotowa wyciągnąć do Karoliny pomocną dłoń.

Karolina Gilon przejdzie do TVN-u? W branży już plotkują

Polsat w swoim stanowisku podkreślał, że traktował prezenterkę uczciwie – zarówno w trakcie ciąży, jak i po narodzinach dziecka. Głos w sprawie zabrał też Edward Miszczak, sugerując, że Karolina Gilon miała uprzywilejowaną pozycję, dodając przy tym złośliwą uwagę o "płaczu za kierownicą porsche", choć w rzeczywistości prowadziła mercedesa.

Tymczasem za kulisami rozgrywa się inny scenariusz. Jak udało się ustalić dziennikarzom Pudelka zainteresowanie Karoliną wyraziła dyrektor programowa TVN - Lidia Kazen. Obie panie znają się z czasów pracy w TTV, gdzie przez cztery lata tworzyły wspólne projekty.

Na razie priorytetem TVN jest zbliżający się festiwal w Sopocie (18 - 21 sierpnia 2025). Dopiero po tym wydarzeniu rozmowy z Gilon mogą wejść w decydującą fazę. Nieoficjalnie mówi się jednak, że jednym z pomysłów jest powierzenie jej prowadzenia programu "Mam talent" u boku Janka Pirowskiego - w miejsce Agnieszki Woźniak-Starak, która pożegnała się z formatem.

Lidka zawsze nazywała Karolinę zwierzęciem telewizyjnym. Choć rozpoznawalność zyskała w "Top Model", to uważała, że to ona zrobiła z niej prezenterkę w programach TTV. Ubolewała, jak przeszła do Polsatu, ale nie obraziła się, bo rozumiała powody i zawsze trzymała za nią kciuki (...) Z ust pani dyrektor padło zdanie, że skoro Karolina jest wolna, to trzeba to wykorzystać, bo fajnie byłoby ją mieć w TVN. Była już wstępna burza mózgów na ten temat i możliwe, że jakby chciała, to mogłaby poprowadzić "Mam talent" z Jankiem Pirowskim. Opcji jest kilka, ale to najpierw Karolina musi spotkać się z Lidką, by zobaczyć, czego każda z nich oczekuje i jak widzi ewentualną współpracę. Chęci są i zobaczymy, co z tego wyjdzie - powiedziała osoba pracująca w TVN dziennikarzom Pudelka.

