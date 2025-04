Wielki powrót Renulki Kaczoruk! Z ZUPEŁNIE nowym nosem i twierdzi, że ulecza dźwiękiem...

Roxie Węgiel strzela minki i zajada kanapeczkę. Mąż do walizek, a ona do limuzyny

Renata Kaczoruk i jej historia w show-biznesie

Renata Kaczoruk, znana jako "Renulka", długo próbowała swoich sił w show-biznesie. Pracowała jako modelka, spotykała się z Kubą Wojewódzkim, występowała w "Azja Express" i w "Tańcu z Gwiazdami".

Niestety - mimo niewątpliwej urody nie zjednała sobie sympatii widzów. Szalę przelał jej konflikt z Małgorzatą Rozenek i Radkiem Majdaniem w "Azji Express". Renata dała się poznać jako bezwzględna, nie oglądając się na innych walczyła o swoje, nawet nieczysto. Gdy "ukradła" Majdanowi podwózkę, miarka się przebrała.

Brawo Renia. Podziwiam zachowanie i charakter. My cię zabraliśmy i podwieźliśmy tutaj. Brawo

- mówił wyraźnie zdegustowany Majdan, co niejako przeszło do leksykonu klasyki show-biznesu.

Ona nie ma za grosz charakteru! Jest najgorsza! Nienawidzę takich ludzi, jak ja takich ludzi nie trawię

- dorzuciła wtedy do kamery Gosia Rozenek, której z kolei program przyniósł ogromną sympatię widzów. To nie był koniec, ale jedynie początek konfliktu. Reszta uczestników też nazywała Renatę Kaczoruk "Żenulka", co przylgnęło do niej na lata, podobnie jak słowa Rozenek, które do niej skierowała przy kolejnym konflikcie w programie:

Brawo Renata! Gratuluję charakteru. Ja w ogóle nie chcę z tobą jechać!

W programie doszło też do sytuacji, gdy Renata Kaczoruk i jej partnerka konkurowały z Pascalem Brodnickim. Wszyscy uczestnicy zdecydowali, że podczas wojny na poduszki, nie będą rzucać jajkami. Natomiast Renulka oczywiście zdecydowała się wyłamać z sojuszu i olać zasady. Rzucała jajkami w Pascala, co do reszty rozsierdziło Rozenek. Jeszcze długo po powrocie z "Azja Express" nie mogła jej odpuścić i wyśmiewała np., że Renata mówiła o pogardzie dla show-biznesu, a potem poszła... do "Tańca z Gwiazdami", gdzie ostatecznie zajęła 7. miejsce.

Wielki powrót Renaty Kaczoruk

Renata Kaczoruk w związku z rozstaniem z Wojewódzkim oraz z niechęcią ogółu do jej osoby zniknęła po jakimś czasie z show-biznesu, by teraz powrócić!

Niegdyś modelka, obecnie szamanka (?), pojawiła się w programie "Mówię Wam" w TVN 7. Mateusz Hładki przeprowadził z nią rozmowę o jej nowym "zawodzie". Otóż Renulka aktualnie zajmuje się terapią dźwiękiem i treningiem oddechu, co ma pomagać ludziom w problemach zdrowotnych. Poszła więc z w ślady innej nieco zapomnianej celebrytki - Macademian Girl.

Uleczanie dźwiękiem zaprezentowała w telewizji, klęcząc w studio w krótkiej spódniczce i grając na misach.

Widzowie poza nowym sposobem na życie zwrócili jednak uwagę na coś zupełnie innego - nowy wygląd Renulki!

Renata Kaczoruk pokazała zupełnie odmienione oblicze - jej twarz już nie przypomina modelki sprzed lat. Wszystko za sprawą operacji plastycznej nosa, który niegdyś był znakiem charakterystycznym celebrytki. Teraz jest o wiele mniejszy i mocno zadarty do góry - zupełnie nowy nos Kaczoruk!

Kim jest Renata Kaczoruk?

Renata Kaczoruk to polska modelka i osobowość medialna. Urodziła się 19 marca 1986 roku w Warszawie i ma siostrę bliźniaczkę, Agatę, która również jest modelką. "Renulka" współpracowała z prestiżowymi agencjami w Polsce i za granicą. Jej charakterystyczna uroda i oryginalna osobowość szybko przyciągnęły uwagę branży mody.

Próbowała też swoich sił w aktorstwie - grała między innymi w serialach: "Pierwsza miłość", "Sąd rodzinny", "Miłość na wybiegu", "Sama słodycz". Widzowie kojarzą ją jednak głównie z głośnym związkiem z Kubą Wojewódzkim, z którym była związana w latach 2013-2018.