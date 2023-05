Wielkie czystki w TVN?! Pracę mogą stracić Chylińska, Foremniak, Prokop... Szokujące doniesienia

Program "Mam Talent" zniknie z TVN-u na zawsze?! To by oznaczało, że pracę mogą stracić Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak, Jan Kliment, Marcin Prokop i wiele innych osób. Szokujące doniesienia przekazał serwis WirtualneMedia. Z nieoficjalnych doniesień portalu wynika, że telewizja TVN w jesiennej ramówce nie pokaże 15. edycji programu "Mam Talent". W sobotnim prime-time stacja ma planować emisję innego programu. Czy to oznacza koniec hitowego show? "TVN Warner Bros. Discovery nie komentuje sprawy nieobecności programu w jesiennej ramówce. Nie wiadomo również, czy „Mam talent!” powróci do oferty TVN w kolejnych sezonach", podają WirtualneMedia. Taki obrót spraw oznaczałby wielkie czystki w TVN. Niektórzy oczywiście się utrzymają, bo te największe gwiazdy mają też inne programy czy aktywności, ale dla niektórych pracowników to mogłoby oznaczać całkowite zostanie na lodzie.

Wielkie czystki w TVN?! Pracę mają stracić Chylińska, Foremniak, Prokop... Szokujące doniesienia

Stacja TVN emitowała program "Mam Talent" w latach 2008-2022, zawsze w ramówkach jesiennych. Realizację programu wstrzymano tylko w 2020 roku, z powodu sytuacji na świecie.

- Portal Wirtualnemedia.pl nieoficjalnie ustalił, że TVN w jesiennej ramówce w sobotnim prime-time (dotychczasowym paśmie nadawania „Mam talent!”) pokaże inny duży cotygodniowy program. W tej chwili stacja nie zdradza co to będzie za projekt - podają Wirtualne Media.

Doniesienia są szokujące, bo wydawało się, że format cieszy się w Polsce dużą popularnością. Już pojawiły się pierwsze plotki, że jeśli TVN faktycznie zrezygnuje z "Mam Talent", to program być może przejmie inna stacja - na przykład Polsat. Czy tak faktycznie się stanie? Będziemy trzymać rękę na pulsie.

Zobacz również galerię zdjęć: Występował w "Mam talent", umarł na scenie! Ludzie myśleli, że to część występu!

Sonda Oglądasz "Mam talent!"? Tak, to mój ulubiony program Czasami oglądam Nie, nie oglądam