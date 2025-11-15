Wielkie emocje w "The Voice of Poland". W programie pojawią się goście specjalni!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-11-15 16:01

Szesnasta edycja "The Voice of Poland" trwa w najlepsze. Już za chwilę dowiemy się kto przejdzie do kolejnego finału i tym samym poznamy wszystkich półfinalistów. Emocje sięgają zenitu! Producenci przygotowali dla widzów kolejną niespodziankę i zaprosili na scenę wyjątkowych gości specjalnych!

"The Voice of Poland": Wielkie emocje przed ćwierćfinałem

"The Voice of Poland" to jeden z ulubionych talent show Polaków. Program TVP2 możemy oglądać od 2011 roku. Na fali popularności show w 2018 roku na antenę trafił format skierowany dla dzieci - "The Voice Kids", a rok później "The Voice Senior". To nie tylko widowisko muzyczne, ale też programy, w którym spełniają się marzenia i rodzą się nowe gwiazdy polskiej sceny.

Obecnie trwa szesnasta edycja "The Voice of Poland". Uczestników Poziom uczestników w tym sezonie jest wyjątkowo wysoki – zarówno pod względem wokalnym, jak i osobowościowym. W nowych odcinkach nastąpiła zmiana w zespole jurorów. Do Michała Szpaka, Kuby Badacha oraz duetu Tomson i Baron dołączyła Margaret. Nowością jest obecność Ani Karwan w roli trenerki "Comeback Stage".

Obecnie trwa emisja odcinków na żywo. Już dziś dowiemy się kto przejdzie do kolejnego etapu i tym samym poznamy wszystkich półfinalistów szesnastej edycji. 

Zobacz również: Zwyciężczyni "The Voice of Poland" straciła fortunę! Oszust udawał Anthony'ego Hopkinsa

"The Voice of Poland": Goście specjalni w programie

Producenci programu przygotowali dla widzów muzyczną niespodziankę. Na scenie "The Voice of Poland" pojawią się kolejni goście specjalni - Sara James oraz Błażej Król.

Do naszej muzycznej rodziny dołącza Błażej Król - artysta totalny, hipnotyzujący i absolutnie niepowtarzalny. Szykujcie się na jego występ! Bo już w sobotę pojawi się na naszej ćwierćfinałowej scenie - przekazała produkcja show.

Błażej Król to jeden z najciekawszych artystów polskiej sceny alternatywnej. Z kolei Sara James jest doskonale znana widzom TVP. Młodziutka piosenkarka jest zwyciężczynią czwartej edycji "The Voice Kids". Międzynarodową publiczność zachwyciła podczas konkursu Eurowizja Junior w 2021 roku, gdzie zajęła drugie miejsce. Zrobiła również ogromne wrażenia na widzach oraz jurorach amerykańskiej edycji programu "Mam Talent"! 

Zobacz również: Szczere wyznanie Margaret w "The Voice of Poland". "Demony przejmowały moją głowę"

Sara James
21 zdjęć
Super Express Google News
Quiz o "The Voice of Poland". Żeby zdobyć komplet punktów, musisz być wiernym widzem!
Pytanie 1 z 12
Pytanie na rozgrzewkę. Kto wygrał pierwszą edycję Voice'a?
Michał Szpak w "The Voice of Poland": Dzięki mnie faceci mogą więcej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BŁAŻEJ KRÓL
Sara James
THE VOICE OF POLAND