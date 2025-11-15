Wielkie emocje w "The Voice of Poland". W programie pojawią się goście specjalni!

"The Voice of Poland": Wielkie emocje przed ćwierćfinałem

"The Voice of Poland" to jeden z ulubionych talent show Polaków. Program TVP2 możemy oglądać od 2011 roku. Na fali popularności show w 2018 roku na antenę trafił format skierowany dla dzieci - "The Voice Kids", a rok później "The Voice Senior". To nie tylko widowisko muzyczne, ale też programy, w którym spełniają się marzenia i rodzą się nowe gwiazdy polskiej sceny.

Obecnie trwa szesnasta edycja "The Voice of Poland". Uczestników Poziom uczestników w tym sezonie jest wyjątkowo wysoki – zarówno pod względem wokalnym, jak i osobowościowym. W nowych odcinkach nastąpiła zmiana w zespole jurorów. Do Michała Szpaka, Kuby Badacha oraz duetu Tomson i Baron dołączyła Margaret. Nowością jest obecność Ani Karwan w roli trenerki "Comeback Stage".

Obecnie trwa emisja odcinków na żywo. Już dziś dowiemy się kto przejdzie do kolejnego etapu i tym samym poznamy wszystkich półfinalistów szesnastej edycji.

"The Voice of Poland": Goście specjalni w programie

Producenci programu przygotowali dla widzów muzyczną niespodziankę. Na scenie "The Voice of Poland" pojawią się kolejni goście specjalni - Sara James oraz Błażej Król.

Do naszej muzycznej rodziny dołącza Błażej Król - artysta totalny, hipnotyzujący i absolutnie niepowtarzalny. Szykujcie się na jego występ! Bo już w sobotę pojawi się na naszej ćwierćfinałowej scenie - przekazała produkcja show.

Błażej Król to jeden z najciekawszych artystów polskiej sceny alternatywnej. Z kolei Sara James jest doskonale znana widzom TVP. Młodziutka piosenkarka jest zwyciężczynią czwartej edycji "The Voice Kids". Międzynarodową publiczność zachwyciła podczas konkursu Eurowizja Junior w 2021 roku, gdzie zajęła drugie miejsce. Zrobiła również ogromne wrażenia na widzach oraz jurorach amerykańskiej edycji programu "Mam Talent"!

