Wielkie pojednanie Magdy Gessler i Janusza Palikota?! Ale się porobiło!

Magda Gessler vs. Janusz Palikot. Kompromitujące nagranie i fragmenty książki

Takiej wojny w polskim show-biznesie dawno nie było. Doszło bowiem do zwarcia w prawdziwie ciężkiej wadze celebryckiej. W rolach głównych występują Magda Gessler i Janusz Palikot. Zaczęło się od nagrania, które opublikował były poseł PO. Na kompromitującym filmiku widać było Magdę Gessler, która - delikatnie mówiąc - przekroczyła granice dobrego smaku. Potem Janusz Palikot usunął nagranie i... zamieścił kolejne, na którym opowiada o prowadzącej program "Kuchenne rewolucje" w TVN. - Czy Magda Gessler pije? Moim zdaniem nie. Zdarzyło jej się wprawdzie w zeszłym roku przyjść około 23:30 do Młodej Polski, restauracji we Wrocławiu, Beaty i Tomka, zamówić trzy schabowe i trzy litry piwa, zjeść to i wypić. Ale to akurat jest moim zdaniem niezbity dowód na to, że ona z alkoholem nie przesadza, bo jednak to było piwo a nie wódka. Tę historię i całą masę innych historii przeczytacie państwo w mojej nowej książce... - mówił biznesmen i były polityk. Potem pojawiły się fragmenty książki Palikota, w których mowa jest, a jakże, o Magdzie Gessler.

Wielkie pojednanie Magdy Gessler i Janusza Palikota. Jest zaproszenie na szampana

W końcu restauratorka wydała świadczenie. - Bezprecedensowy atak na mnie ma na celu wyłącznie "nakręcenie" sprzedaży "książki" pana Palikota, który - co nie jest tajemnicą - ma bardzo duże problemy finansowe. Uwierzyło mu lub powierzyło swoje pieniądze zbyt wiele osób. Sama staram się od prawie pół roku odzyskać pieniądze, które pan Palikot jest winien osobiście. Moja sprawa jest na etapie postępowania komornika - napisała Magda Gessler. To chyba nie zraziło Janusza Palikota, który chyba liczy na wielkie pojednanie z gwiazdą TVN. - Magda, jesteś z*******a! Napisałem najlepszy tekst na twój temat, jaki powstał do tej pory. Żywy, prawdziwy. Ludzie cię po nim jeszcze bardziej pokochają. Nie laurkę. Z celebrytki zamieniasz się w żywego herosa. Jak tylko przeczytasz rozdział o sobie, zapraszam cię na kieliszek szampana! - tak brzmi treść wpisu Palikota na platformie X. Ale się porobiło!

