Wielkie zaskoczenie w śniadaniówce! Rogalska wraca, Górska znika

Śniadaniówki to formaty, które wymagają od prowadzących wyjątkowej charyzmy, naturalności i zdolności budowania relacji z widzami. Przez lata "Pytanie na Śniadanie" gromadziło przed telewizorami tysiące Polaków właśnie dzięki silnym osobowościom na ekranie. Jedną z nich bez wątpienia była Marzena Rogalska. W 2021 roku niespodziewanie pożegnała się z TVP. Teraz ku zaskoczeniu wielu widzów wraca do dobrze znanego studia.

Zobacz też: Ale się ceni! Marzena Rogalska zarabia krocie na kursach dziennikarstwa

Marzena Rogalska wraca do "Pytania na śniadanie"

Marzena Rogalska ogłosiła rozstanie z Telewizją Polską w lutym 2021 roku, po 12 latach pracy. Jej decyzja była szeroko komentowana, zwłaszcza że miała miejsce w czasie medialnych protestów związanych z ograniczaniem niezależności dziennikarskiej. Dziennikarka nie ukrywała wówczas, że był to jeden z najtrudniejszych momentów w jej karierze.

Po odejściu z TVP Rogalska nie zniknęła jednak z mediów. Gwiazda przeniosła się do TVN Style, gdzie prowadziła autorskie programy, m.in. "Miasto kobiet" czy "Rogalska Show". Choć z sukcesem odnalazła się w nowej roli, teraz znów zmienia kierunek i wraca do programu, który przez lata współtworzyła.

Zobacz też: Marzena Rogalska otworzyła się na temat rodzinnej tragedii. "Widziałam tatę uwięzionego w swoim ciele"

Według informacji przekazanych przez portal Wirtualne Media, Rogalska ponownie zasiądzie na kanapie "Pytania na Śniadanie", tym razem u boku Łukasza Nowickiego. Para prowadzących doskonale zna się z wcześniejszej współpracy, co daje nadzieję na udaną i naturalną ekranową relację. Dziennikarka zastąpi Joannę Górską, która żegna się z redakcją programu.

TVP oficjalnie potwierdziła te zmiany, a warto przypomnieć, że obecna szefowa śniadaniówki, Barbara Dziedzic, od momentu objęcia stanowiska w listopadzie 2024 roku wprowadza stopniową reorganizację zespołu. W ostatnich miesiącach z formatem pożegnało się wielu dotychczasowych prowadzących – w tym Tomasz Tylicki, Katarzyna Pakosińska, Piotr Wojdyło, Klaudia Carlos i wspomniana wcześniej Joanna Górska.

Zobacz też: Marzena Rogalska pokazała biust. To zdjęcie zobaczyły tysiące internautów. Wy też powinniście

Zobacz naszą galerię: Wielkie zaskoczenie w śniadaniówce! Rogalska wraca, Górska znika

Sonda Obserwujesz Marzenę Rogalską w mediach społecznościowych? Tak Nie