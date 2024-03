Wielkie zmiany u Dawida z "Rolnik szuka żony". Słynny "płaczek" pochwalił się partnerką

Dawid Noweta (34 l.) trzyma się do tej pory z byłymi uczestnikami "Rolnik szuka żony", bywając na ich ślubach. Jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoim prywatnym życiem. Ostatnio pochwalił się nową ukochaną. Wcześniej nie było wiadomo nic o jego podbojach miłosnych. Wyraźnie załamany był po finale 7. edycji programu, gdzie dowiedział się, że miał szanse na związek, ale go zaprzepaścił. - Ja ci Dawid pisałam, że jak będziesz w pobliżu, wpadnij na kawę, a ty na to odpowiadałeś: "gdzie będę ci zawracał gitarę". [...] No to co ja miałam jeszcze zrobić? - mówiła wówczas do niego Martyna. - Ja taki jestem, nie chcę stwarzać ci kłopotów. Martynka, ja bym z chęcią o ciebie jeszcze raz zawalczył - odpowiedział jej Noweta.

Najwyraźniej wówczas się nie udało. Oby nowy związek sympatycznego rolnika trwał jak najdłużej. Czekamy także aż Dawid pochwali się twarzą swojej wybranki. Na razie para umieściła króciutki filmik z odbiciem w lustrze. Partnerka Nowety trzyma telefon komórkowy przy twarzy, przez co mamy fatalne ujęcie.

Post zakochanych polubili inni uczestnicy "Rolnik szuka żony", m.in. Nicola Gawrońska, Asia Osypowicz i Natalia Dulińska.

