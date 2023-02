Wiemy, co Cichopek i Kurzajewski robią sami w domu, gdy nikt nie patrzy. Nagranie trafiło do sieci

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są ostatnio jedną z najgorętszych par w polskim show biznesie. Nie ma dnia, by o ich życiu prywatnym i zawodowym nie rozpisywały się media. Para prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP jest również w związku w życiu prywatnym, a doniesienia na ich temat elektryzują opinię publiczną. Z pewnością tym razem będzie tak samo, kiedy ludzie zobaczą, co Cichopek i Kurzajewski robią sami w domu, gdy nikt nie patrzy. Nagranie pojawiło się w sieci, a fani mają bardzo mieszane uczucia. Jedni uważają, że to bardzo urocze i romantyczne, a inni dopatrzyli się rzeczy, do których można się przyczepić. Złośliwych komentarzy również nie brakuje. Co tak zaciekawiło odbiorców pary? Musicie to zobaczyć i sami ocenić. Poniżej szczegóły.

Wydało się, co Cichopek i Kurzajewski robią sami w domu, gdy nikt nie patrzy. Nagranie trafiło do sieci

Cichopek i Kurzajewski wzbudzają sensację wszędzie tam, gdzie się pojawią. Nie inaczej stało się w przypadku filmiku, który trafił do sieci. Na Instagramie możemy zobaczyć, co para robi, gdy jest sama w domu i nie są w nią skierowane oczy fanów czy kamer.

"Smacznego", napisali Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski pod nagraniem. Na wideo widzimy, jak para... wspólnie gotuje! Przygotowują grzanki z pomidorkami i serem, nie zabrakło oliwy oraz czosnku. Co prawda nie podali konkretnego przepisu, ale na filmiku możemy zobaczyć krok po kroku, jak stworzyć takie cudo. Cichopek i Kurzajewski dają fanom do zrozumienia, że mimo dużej popularności są jak "każda normalna para", której zdarza się wspólnie gotować.

W komentarzach mieszane uczucia. Zdecydowana większość wspiera zakochanych i dziękuje im za to nagranie. Piszą nawet, że wypróbują przepis, bo wygląda przepysznie. Pojawiły się jednak złośliwe przytyki, jakoby Cichopek i Kurzajewski przesadnie dzielili się w mediach życiem prywatnym. Krytyka dotknęła też samo danie, które według niektórych jest "zbyt tłuste".

A Wy, co myślicie? Zobaczcie i oceńcie sami.

