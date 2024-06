Wiemy, co Marzena Kipiel-Sztuka naprawdę robiła w Niemczech. Nazywali ją Maryją!

likp 20:39 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Marzena Kipiel-Szuka była jedną z najbarwniejszych polskich aktorek. Wielką sławę przyniosła jej rola niezapomnianej Halinki Kiepskiej w serialu "Świat według Kiepskich". Mało kto wie, co Marzena Kipiel-Sztuka robiła, zanim została gwiazdą! Zdradzamy sensacyjne wiadomości. Aktorka harowała u Niemców i nazywali ją... Maryją. To, co tam robiła, wielu mocno zaskoczy.