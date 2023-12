Wiemy, co naprawdę kupiła Maryla Rodowicz za 1254 złote! Nie tylko bagietkę. Ujawniamy paragon grozy!

Wiemy, co naprawdę kupiła Maryla Rodowicz za 1254 złote! Ujawniamy!

Internetowy wpis Maryli Rodowicz o tym, jak to idąc do supermarketu po bagietkę, wydała ponad 1200 złotych, wprawił ludzi w osłupienie.

"Pojechałam do Carrefoura, żeby sobie kupić chrupiącą bagietkę. A w Carrefourze to i to, i tamto. I do kasy. Pani pyta: kartą, jak zwykle? Ja na to: A nie gotówką. Taka byłam z siebie zadowolona, że mam gotówkę. Pani mówi: 1254 zł. Otwieram portfel. Myślę: chyba przesadziłam, nie mam chyba takiej gotówki. I od razu druga myśl: kartę zostawiłam w innej torebce. No fajnie. Ale obciach, kolejka do kasy coraz dłuższa. Pani mówi: niech pani daje tę kasę, będziemy liczyć. Liczymy, liczymy i wiecie co? Miałam dokładnie 1254 zł. Jakieś czary? Co myślicie?” - napisała na Facebooku Maryla Rodowicz.

Wpis gwiazdy wywołał wielkie poruszenie. Mało kogo stać przecież na wydanie tylu pieniędzy w supermarkecie. Pojawiły się też pytania, co musiała kupić Maryla Rodowicz, żeby zapłacić aż tyle?!

Maryla Rodowicz ujawnia nam, co kupiła

„Super Express” zapytał gwiazdę wprost, co kupiła, że jej rachunek był aż tak wysoki.

- Mięso, łosoś wędzony, pomidory, sery… Mam w piątek urodziny i muszę zrobić kolację – wyjawiła nam Maryla Rodowicz. - Ale bez przesady. Czy ja muszę pokazywać paragon ludziom? - dodała zdziwiona aferą wokół jej wpisu.

Zagadka wyjaśniona!