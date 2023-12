Wiemy, ile Klaudia El Dursi daje synowi kieszonkowego! Też tyle dajecie?

Klaudia El Dursi została matką, mając 19 lat

Klaudia El Dursi sławę zyskała dzięki występowi w "Top model". Potem została prowadzącą "Hotel Paradise" i szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek w Polsce. We wrześniu gwiazda w końcu przeprowadziła się do nowego domu w Bydgoszczy. W odróżnieniu od innych celebrytek, Klaudia El Dursi nie zdecydowała się zamieszkać w Warszawie. - Nie mam potrzeby uciekania do stolicy - podkreśliła. - Mam olbrzymi sentyment do tego miasta, dobrze się tu czujemy i mamy swoich przyjaciół - dodała modela w rozmowie z "Dzień dobry TVN". W Bydgoszczy zapewne dobrze czują się także synowie gwiazdy. Co ciekawe, pierwsze dziecko przyszło na świat, gdy Klaudia El Dursi miała zaledwie 19 lat.

Klaudia El Dursi ujawnia, ile synowi daje kieszonkowego

W roli mamy jednak odnalazła się znakomicie. W najnowszej rozmowie z Pomponikiem pojawił się wątek pieniędzy. - Moim dzieciom niczego nie brakuje. Nie wiem, czy są rozpieszczeni, czy nie. Chciałabym, żeby nie. Niczego im nie brakuje, nie ograniczam ich, dlatego stwierdziłam, że ten budżet powinien być okrojony - wyznała w rozmowie z Pomponikiem. Ile Klaudia El Dursi daje synowi kiszonkowego? - Właśnie dzisiaj przelewałam mojemu synowi kieszonkowe. "Mama, wyślesz mi to kieszonkowe?" "Wyślę, wyślę". I właśnie zastanawiałam się, bo ja nie wiem, nigdy nie rozmawiałam z innymi rodzicami i nie wiem, ile się daje kieszonkowego dzieciom... No to mój syn dostaje 250 zł - zdradziła Klaudia El Dursi. Za taką kwotę można już się nieźle obkupić. Choć z drugiej strony, młodzież nie zawsze umie gospodarować pieniędzmi. A wy ile dajecie swoim dzieciom kieszonkowego? Podzielcie się tym w naszej sondzie, która znajduje się pod galerią: "Klaudia El Dursi przeprowadziła się".