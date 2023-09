Klaudia El Dursi przekazała wspaniałą wiadomość! "Pierwsza noc za nami"

Takiej afery w "The Voice of Poland" jeszcze nie było! Fryzjer gwiazd jako uczestnik, ludzie zarzucają "ustawkę"

Klaudia El Dursi nowy dom. "Żaden mężczyzna nie będzie miał tutaj wstępu"

Klaudia El Dursi zamieszkała w nowym domu! Piękna prowadząca "Hotel Paradise" już w grudniu 2022 roku zaprosiła do swojego apartamentu kamery "Dzień Dobry TVN". Wtedy jednak jeszcze się tam nie wprowadziła. Nowy dom Klaudii El Dursi znajduje się w jej rodzinnej Bydgoszczy. Wielu jej znajomych celebrytów dziwiło się, że prezenterka TVN nie zdecydowała się na zakup domu albo ziemi w Warszawie lub okolicy. - Nie mam potrzeby uciekania do stolicy - podkreśliła. - Mam olbrzymi sentyment do tego miasta, dobrze się tu czujemy i mamy swoich przyjaciół - dodała Klaudia El Dursi. W 150-metrowym apartamencie w Bydgoszczy dominują odcienie beżu i szarości, nie brakuje jednak także złotych akcentów. W "Dzień dobry TVN" gwiazda "Top model" i Hotel Paradise" pokazała także swoją garderobę. - To będzie moje królestwo, żaden mężczyzna nie będzie miał tutaj wstępu - zaznaczyła Klaudia El Dursi.

Klaudia El Dursi po przeprowadzce zaczyna nowy rozdział. "Pierwsza noc za nami"

Z przeprowadzkami, wykończeniami i remontami bywa tak, że dłużą się i dłużą. W końcu jednak stało się! Klaudia El Dursi pochwaliła się wspaniałą wiadomością na Instagramie. - Yes! We did it! Pierwsza noc na nami. Nowy dom, nowy start, nowy rozdział w życiu - napisała prezenterka TVN i dodała zdjęcia z mężem i synami w nowym apartamencie. Wraz z nią cieszą się jej fani i znajomi. "Suuuper, niech Wam się dobrze mieszka", "Piękni Wy w pięknym miejscu", "Ale czad! uwielbiam na was patrzeć" - pisali internauci. Cała rodzina wygląda na przeszczęśliwą! Zobacz w naszej galerii zdjecia Klaudii El Dursi - na szóstym i siódmym slajdzie widać jej nowy apartament.