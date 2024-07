Wiemy, kim jest żona miliardera Pawła Marchewki. Będziecie zaskoczeni

Paweł Marchewka to znany twórca firmy Techland. Mężczyzna zorganizował niedawno huczne 51. urodziny. We francuskiej willi pojawił się tłum gwiazd oraz celebrytów, którzy swoją obecnością uświetnili to wydarzenie. Zaproszone osobistości miały do dyspozycji nie tylko ogromną willę, ale również salę balową czy dwa baseny. Na przyjęciu pojawił się Robert i Anna Lewandowscy, Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan czy Agnieszka Woźniak-Starak. Trzeba przyznać, że Marchewka zrobił urodziny z rozmachem, ponieważ zaprosił też zagraniczne gwiazdy - Nicole Scherzinger oraz Black Eyed Peas.

Kim jest żona Pawła Marchewki?

Paweł Marchewka to jedna z tych osobistości, która bez najmniejszego problemu mogłaby wkroczyć w świat polskiego show-biznesu. Mężczyzna oraz jego żona żyją jednak na uboczu. Organizując jednak tak huczne i wystawne przyjęcie, para zrobiła wyjątek.

Aleksandra Marchewka jak mąż również pracuje w firmie Techland. Jak można dowiedzieć się z jej profilu na LinkedIn, pełni tam funkcję Acting Chief HR Officer oraz Executive Board Member. Żona Pawła jest również prawniczką. W 2015 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim.

Aleksandra Marchewka nie należy do osób, które często pojawiają się publicznie. Kobieta raczej stroni od show-biznesu. Parę miesięcy temu zrobiła jednak wyjątek i pojawiła się na jednym z pokazów mody w Warszawie. Wtedy też spotkała się ze swoimi bliskimi koleżankami Małgorzatą Rozenek-Majdan, Joanną Przetakiewicz oraz Magdaleną Pieczonką. Niestety Aleksandra nie pozowała ze znanymi koleżankami na ściance, a jedynie rozmawiała w kuluarach.

